Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Kendi spermine alerjisi olan adam her cinsel ilişkiye girdiğinde hastanelik oluyor! “Orgazm sonrası hastalık...”

Kendi spermine alerjisi olan adam her cinsel ilişkiye girdiğinde hastanelik oluyor! “Orgazm sonrası hastalık...”

05.11.2022 11:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

'Orgazm sonrası hastalık sendromu'ndan mustarip bir adam, kendi spermine alerjisi olduğu için her seks yaptığında öksürük, burun akıntısı, hapşırma ve kurdeşen benzeri bir kızarıklık yaşar. Her cinsel ilişkinin sonrasında grip benzeri semptomlar gösteren adam sürekli hastanelik olduğunu belirtti.

Kendi spermine alerjisi olan adam her cinsel ilişkiye girdiğinde hastanelik oluyor! “Orgazm sonrası hastalık...”

Urology Case Reports dergisindeki bir tıp makalesine konu olan 27 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adamın kendi spermine alerjisi olduğu için her cinsel ilişkinin sonrasında hastanelik olduğu tespit edildi. Orgazm sonrası hastalık sendromu teşhisi konulan adamın bu durumu yaşayan tek kişi olmadığını tespit eden bir çalışmada belgelendi. 10 yıldır her cinsel ilişkinin sonunda hastanelik olan adam çareyi ise cinsellikten uzak durmakta bulduğunu söyledi.

SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

Urology Case Reports dergisindeki makalenin yazarları “Orgazm sonrası hastalık sendromu (POIS), erkeklerde cinsel işlev bozukluğunun zayıflatıcı bir nedeni olarak giderek daha fazla kabul ediliyor. Tıp dünyası aşina olmadığı için sıklıkla yanlış teşhis edilir ve bu da potansiyel olarak gereksiz çok sayıda test ve tedaviye neden olur. Şimdiye kadar kaydedilen 60'tan az POIS vakası olmuştur ve tıp pratisyenleri varlığından sadece yaklaşık 20 yıldır haberdardır” dedi.

Makaleye göre, semptomlar boşalmadan hemen sonra başlar ve bir haftaya kadar sürebilir. Bunlar aşırı yorgunluk veya bitkinlik, kas zayıflığı, ateş ve terleme, sinirlilik, hafıza güçlükleri, konsantrasyon sorunları, tıkalı burun ve gözlerde kaşıntıyı içerir. Durumun tedavi edilebilir olduğunu belirten araştırmacılar, durumun aşırı nadir olması göz önüne alındığında POIS için bilinen en etkili tek bir tedavi olmadığını söyledi.

İlginizi Çekebilir

Canlı yayında seks oyuncağıyla mastürbasyon yaptı! Yüzlerce kişi...

Canlı yayında seks oyuncağıyla mastürbasyon yaptı! Yüzlerce kişi...

 Cinsellik itirafı! “İlişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”

Cinsellik itirafı! “İlişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”

 Seks hayatını canlı canlı yayınlıyor! “Günde 12 orgazm oluyorum”

Seks hayatını canlı canlı yayınlıyor! “Günde 12 orgazm oluyorum”

 İtirafı şaşırttı! “Sevgilim cinsel ilişkiden önce evcil yılanıyla...”

İtirafı şaşırttı! “Sevgilim cinsel ilişkiden önce evcil yılanıyla...”

 Dünyanın konuştuğu seks diyeti! Nedir bu 'No Nut November'?

Dünyanın konuştuğu seks diyeti! Nedir bu 'No Nut November'?


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Dünya bu Türk'ü konuşuyor! 6 sıra koltuk onun için boşaltıldıDünya bu Türk'ü konuşuyor! 6 sıra koltuk onun için boşaltıldı
Seks hayatını canlı canlı yayınlıyor! “Günde 12 orgazm oluyorum”Seks hayatını canlı canlı yayınlıyor! “Günde 12 orgazm oluyorum”
Bir görene bir daha baktırdı! Kasığına kadar yırtmacıyla...Bir görene bir daha baktırdı! Kasığına kadar yırtmacıyla...
Anahtar Kelimeler:
sperm Cinsellik sperm alerjisi

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsellik itirafı! “İlişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”

Cinsellik itirafı! “İlişkim var, sevgilim ve kız kardeşim...”

Canlı yayında seks oyuncağıyla mastürbasyon yaptı! Yüzlerce kişi...

Canlı yayında seks oyuncağıyla mastürbasyon yaptı! Yüzlerce kişi...

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Saç saça baş başa kavga ettiler! Tekmeler, yumruklar...

Takside dehşeti yaşadı! Kurtulmak için camdan atladı ama...

Takside dehşeti yaşadı! Kurtulmak için camdan atladı ama...

İlginizi Çekebilir

D vitaminin tek kaynağı güneş değil!

D vitaminin tek kaynağı güneş değil!

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Kuru, çatlamış dudakları anına iyileştiriyor! İlacı evinizde

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Sezonun en sevilen giyim ürünleri indirimde! Şimdi almanın tam zamanı...

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Apandisit için hastaneye gitti doğum yaptı!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Zararlı olduğu kimsenin aklına gelmez: Soğan sizi zehirleyebilir!

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Daha sağlıklı bir cilt için değer! Şu an indirimde olan cebinizi yakmayacak cilt bakım ürünleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.