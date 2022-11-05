Kendi spermine alerjisi olan adam her cinsel ilişkiye girdiğinde hastanelik oluyor! “Orgazm sonrası hastalık...”

Urology Case Reports dergisindeki bir tıp makalesine konu olan 27 yaşındaki ismi açıklanmayan bir adamın kendi spermine alerjisi olduğu için her cinsel ilişkinin sonrasında hastanelik olduğu tespit edildi. Orgazm sonrası hastalık sendromu teşhisi konulan adamın bu durumu yaşayan tek kişi olmadığını tespit eden bir çalışmada belgelendi. 10 yıldır her cinsel ilişkinin sonunda hastanelik olan adam çareyi ise cinsellikten uzak durmakta bulduğunu söyledi.

SON DERECE NADİR GÖRÜLÜYOR

Urology Case Reports dergisindeki makalenin yazarları “Orgazm sonrası hastalık sendromu (POIS), erkeklerde cinsel işlev bozukluğunun zayıflatıcı bir nedeni olarak giderek daha fazla kabul ediliyor. Tıp dünyası aşina olmadığı için sıklıkla yanlış teşhis edilir ve bu da potansiyel olarak gereksiz çok sayıda test ve tedaviye neden olur. Şimdiye kadar kaydedilen 60'tan az POIS vakası olmuştur ve tıp pratisyenleri varlığından sadece yaklaşık 20 yıldır haberdardır” dedi.

Makaleye göre, semptomlar boşalmadan hemen sonra başlar ve bir haftaya kadar sürebilir. Bunlar aşırı yorgunluk veya bitkinlik, kas zayıflığı, ateş ve terleme, sinirlilik, hafıza güçlükleri, konsantrasyon sorunları, tıkalı burun ve gözlerde kaşıntıyı içerir. Durumun tedavi edilebilir olduğunu belirten araştırmacılar, durumun aşırı nadir olması göz önüne alındığında POIS için bilinen en etkili tek bir tedavi olmadığını söyledi.