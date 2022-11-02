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İngiltere’nin Güzin Ablası Jane O’Graman’a gelen itiraf herkesi şaşırttı! “Sevgilim cinsel ilişkiden önce evcil yılanıyla oynuyor”

02.11.2022 13:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’de okuyucularının ilişki üzerine sorularına cevap veren Jane O’Graman’a gelen bir itiraf herkesi şaşırttı. Okuyucularına ilişki tavsiyesi veren Jane O’Graman’a gönderdiği mesajda ismini vermek istemeyen bir adam sevgilisinin cinsel ilişkiye girmeden önce evcil yılanıyla oynamasından yankındı. Bu hareketin kendisini korkuttuğunu dile getiren adam Jane O’Graman’dan yardım istedi.

İngiltere’nin Güzin Ablası Jane O’Graman’a gelen itiraf herkesi şaşırttı! “Sevgilim cinsel ilişkiden önce evcil yılanıyla oynuyor”

Uzun süredir devam eden ilişkilerinde sevgilisinin cinsel birliktelik öncesinde ilginç bir rutini benimsediğini ifade eden genç adam tavsiye için İngiltere’nin Güzin Ablası Jane O’Graman’a yazdı. Kız arkadaşının evcil bir yılanı olduğunu belirten adam, cinsel birliktelik öncesinde kadının yılanı donmuş farelerle beslediğini ve Sid ismini verdiği yılanıyla dans ettiğini söyledi.

“BENİ EĞLENDİRDİRDİĞİNİ DÜŞÜNÜYOR”

Jane O’Graman’a gönderdiği mesajında adam, “Kız arkadaşımın evcil bir yılanı var. Donmuş farelerle beslenerek ve vücuduna sargı bezleriyle sararak her cinsel birliktelik öncesinde yılanıyla dans ediyor. Bu şekilde beni eğlendirdiğini düşünüyor. Ancak ondan hoşlanmıyorum. Beni bir sürüngenle korkutmanın komik olmadığını anlamasını nasıl sağlayabilirim?” diye sordu.

Jane O’Graman okuyucusuna durumun ciddi olduğunu anlatarak, “Korkutmak onu tahrik ediyor mu? Senin ve Sid'in üzerinde sahip olduğu güçten hoşlanıyor mu? Onunla yatak odasından uzaktayken sınırlar ve saygı hakkında konuşun. Sid'e oyuncak gibi davranması gerçekten adil mi? O bir seks oyuncağı değil. Bunu mutlaka ona anlatın” cevabını verdi.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Cinsellik

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