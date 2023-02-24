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  4. Kendisi de depremzede ama gönüllülere böyle yardım etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu

Kendisi de depremzede ama gönüllülere böyle yardım etti! O anlar sosyal medyada gündem oldu

24.02.2023 15:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli yaşanan 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerin ardından Türkiye’den ve dünyadan afetten etkilenen 10 ile adeta yardım yağdı. Türkiye’de 7’den 70’e herkes depremzedelerin yaralarını sarmaya çalışırken ilk günden beri afet bölgesinde gönüllü olarak yardım eden Havva Aydanur Ertuğrul’un sosyal medyadan yaptığı bir paylaşım görenlerin yüreklerini ısıttı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremlerle birlikte Türkiye 6 Şubat’ta kabusu yaşadı. 10 ili etkileyen depremlerde binlerce bina çökerken on binlerce kişi ise enkazların altında kalarak hayatını kaybetti. Depremin ilk gününden itibaren afet bölgesine ulaşmak için Türkiye’nin çeşitli bölgelerinden gönüllüler geldi. Deprem bölgesinde gönüllü olarak çalışan Havva Aydanur Ertuğrul’un sosyal medyadan kendisine yardım eden depremzede bir çocukla yaptığı paylaşım görenlerin yüzünü güldürdü.

“YARDIMCIM HAYRETTİN İLE TANIŞIN”

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Adının Hayrettin olduğunu açıkladığı depremzede bir çocuğun kendisine yardım ettiği anları paylaşan Ertuğrul gönderisine, “Hayretin’in köyü yıkılmadı. Kendisi depremzede ailelere yardım ediyor. Onun yorulması size neşe saçsın istedim.” notunu ekledi. Ertuğrul’un paylaşımı kısa sürede popüler oldu.

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