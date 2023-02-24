Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Trend Haber
  4. Polis megafonundan şarkı söyledi! Depremzede çocuğun şarkısı polis memurunu gözyaşlarına boğdu

Polis megafonundan şarkı söyledi! Depremzede çocuğun şarkısı polis memurunu gözyaşlarına boğdu

24.02.2023 14:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler tüm Türkiye’yi yasa boğdu. 10 ili etkileyen depremlerde bölgede asayişi sağlamak amacıyla Türkiye’nin çeşitli yerlerinden görevlendirilen polis memurları ve depremzede çocuklar arasındaki bir an sosyal medyada gündem oldu. Polis megafonundan şarkı söyleyen bir depremzede çocuğun şarkısı polis memurunu gözyaşlarına boğdu.

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin sonrasın tüm Türkiye tek yürek oldu. Depremzedelerin yaralarını sarmak için bölgeye gönüllü olarak vatandaşlar adeta akın etti. Depremlerin ikinci haftasında bölgede güvenliği sağlamak için görevlendirilen emniyet güçleri ve depremzede çocuklar arasında yaşanan bir diyalog cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

1

Bir polis arabasına yaklaşan depremzede çocukları gören memurlar camı açarak onlarla sohbet etmeye başladı. Polis memurunun megafonu vererek şarkı söylemesine izin verdiği bir depremzede kız çocuğu güzel sesiyle herkesi büyüledi. Kız çocuğunun şarkısı karşısında polis memurlarından biri gözyaşlarına engel olamazken şarkısını bitirdiğinde ise küçük kızı alkışladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.

İlginizi Çekebilir

“Herkes bir şeyler yapıyordu, ben de makineyi çıkarttım”

“Herkes bir şeyler yapıyordu, ben de makineyi çıkarttım”

 Depremzedeleri şehrin girişinde karşıladılar! “Ücretsiz çay, çorba, su...”

Depremzedeleri şehrin girişinde karşıladılar! “Ücretsiz çay, çorba, su...”

 Yaşına aldırmadı tek tek odunları kırdı! Duygulandıran destek...

Yaşına aldırmadı tek tek odunları kırdı! Duygulandıran destek...

 Depremzede çocuktan ders! Fazladan meyve suyu alınca...

Depremzede çocuktan ders! Fazladan meyve suyu alınca...

 Çocuklar için gitti! Anlattığı hikayelerle yüzlerini güldürdü

Çocuklar için gitti! Anlattığı hikayelerle yüzlerini güldürdü

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Tüm dünyada ‘mega deprem’ endişesi! "Deprem sayısı..."Tüm dünyada ‘mega deprem’ endişesi! "Deprem sayısı..."
Biden, uçağa bindiği esnada merdivenlerde dengesini kaybetti!Biden, uçağa bindiği esnada merdivenlerde dengesini kaybetti!
Mucize bebek ailesine kavuştu! Adı bile değiştirildiMucize bebek ailesine kavuştu! Adı bile değiştirildi
Anahtar Kelimeler:
deprem sosyal medya polis

En Çok Okunan Trend Haberler

Dünya bu olayı konuşuyor! Enkaz altında ölü denilmişti, birden canlandı

Dünya bu olayı konuşuyor! Enkaz altında ölü denilmişti, birden canlandı

Yeniden gündem oldu! Japonya’daki 9 büyüklüğünde deprem...

Yeniden gündem oldu! Japonya’daki 9 büyüklüğünde deprem...

Ülkeyi karıştıran gizemli top! “Hemen bildim”

Ülkeyi karıştıran gizemli top! “Hemen bildim”

Depremden bir gün önceki sözleri olay oldu! “Artık babayı son görüşün”

Depremden bir gün önceki sözleri olay oldu! “Artık babayı son görüşün”

İlginizi Çekebilir

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Aylar sonra sahnede! Cesur tarzından ödün vermedi

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Kızlarının cesediyle geziyorlardı! “Vakit geçirmek istedik”

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

Spor takibi yapan akıllı bileklikler ve saatler kilo vermeye yardımcı olur mu? İşte cevabı!

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

"Penis boyu ölçüyorum" dedi! Hasan Can Kaya'dan bomba yanıt

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Yemin etmişti! Annesinin sevgilisini arabasıyla defalarca ezdi

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Teknoloji ne kadar gelişirse gelişsin fotoğraf bastırmaktan vazgeçemeyenler buraya!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.