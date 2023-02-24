Polis megafonundan şarkı söyledi! Depremzede çocuğun şarkısı polis memurunu gözyaşlarına boğdu

Kahramanmaraş merkezli olarak 6 Şubat’ta yaşanan depremlerin sonrasın tüm Türkiye tek yürek oldu. Depremzedelerin yaralarını sarmak için bölgeye gönüllü olarak vatandaşlar adeta akın etti. Depremlerin ikinci haftasında bölgede güvenliği sağlamak için görevlendirilen emniyet güçleri ve depremzede çocuklar arasında yaşanan bir diyalog cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Bir polis arabasına yaklaşan depremzede çocukları gören memurlar camı açarak onlarla sohbet etmeye başladı. Polis memurunun megafonu vererek şarkı söylemesine izin verdiği bir depremzede kız çocuğu güzel sesiyle herkesi büyüledi. Kız çocuğunun şarkısı karşısında polis memurlarından biri gözyaşlarına engel olamazken şarkısını bitirdiğinde ise küçük kızı alkışladı. O anlar sosyal medyada gündem oldu.