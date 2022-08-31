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Kendisi de içerideydi! Evi neden yaktığı ortaya çıktı! Hamile eşinin sözleri sonrası çileden çıktı

31.08.2022 10:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Adana'da geçtiğimiz günlerde, kendisi de içeride olduğu sırada evini yakan ve yaralanan Ömer Sarı'nın ifadesi ortaya çıktı. İfadesinin ardından serbest bırakılan adam, hamile eşinin, çocuğu aldıracağını söylemesi sonrası evi yaktığını söyledi. Ayrıca eşine de seslenen Sarı, "3 aylık bir çocuğu aldırmak cinayet." dedi.

Kendisi de içerideydi! Evi neden yaktığı ortaya çıktı! Hamile eşinin sözleri sonrası çileden çıktı

Adana'da yaşayan 20 yaşındaki Ömer Sarı., geçen şubat ayında 18 yaşındaki Dilan U. ile dini nikahla evlendi. 3 ay önce ise Dilan U., hamile kaldı. Ancak son dönemde çift arasında sık sık tartışma yaşandı. Bu tartışmaların en sonuncusunda ise geçen hafta Dilan U., evi terk ederek ailesinin yanına gitti.

İddiaya göre, pazartesi günü Dilan U., telefonla görüştüğü eşine "Ben çocuğu aldıracağım" dedi. Bunun üzerine ise Sarı, “Eve dön, yoksa evi yakacağım” diyerek karşılık verdi. Genç kız eve dönmeyi kabul etmeyince Ömer Sarı, Seyhan ilçesi Koza Mahallesi’ndeki evini ateşe verip içeride oturmaya başladı.

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Alevler kısa sürede daireyi sararken, apartmandakiler de panikle evlerini terk etti. Komşuların ihbarıyla adrese sevk edilen itfaiye ekipleri, alevleri söndürürken Ömer Sarı’yı da evin içerisinden kurtardı. Bu anlar bir vatandaşın cep telefonu kamerasına yansıdı.

“ZORLA KALDIRIP ONA YEMEK YEDİRİRDİM”

Hastanedeki tedavisinin ardından gözaltına alınan Ömer Sarı, ifadesinin ardından serbest bırakıldı. Olaya ilişkin konuşan Sarı, eşinin ailesi tarafından dolduruşa getirildiğini öne sürdü. Sarı, “Eşim bana sürekli tehdit ve hakaret mesajları atıyor. Karnında benim çocuğumu taşıyor ve çocuğu aldıracağını söylüyor. Ben de bunu kaldıramadığım için, ‘Sen bu çocuğu aldırırsan, benim çocuğum dünyaya gelmeyecekse ben de yaşamak istemiyorum’ dedim. Benim için şiddet uyguluyor demiş. Benim ona yaptığım şey, ben eve gelmeden o yemek yemezdi, zorla kaldırıp ona yemek yedirirdim” diye konuştu.

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“EVİ ATEŞE VERİP İÇERİDE OTURDUM”

Eşinin ‘Çocuğu aldıracağım’ demesi üzerine evi yaktığını anlatan Ömer Sarı, “Ben ona hep iyilikle davrandım. Sevgimi gösterdim. O ise çocuğu aldırmanın davasına düşmüş. Ben evdeyken beni arayıp ‘Ben şu an hastanedeyim. Çocuğu aldıracağım. Haberin olsun’ dedi. Ben de onun üzerine evi yaktım. Evi ateşe verince de kaçmadım. Beni oradan itfaiye ekipleri kurtardı. Eşim ve ailesi gelip benden şikayetçi oldu. Tehdit ve hakaretler savurdular” dedi.

Eşine ve eşinin ailesine seslenen Ömer Sarı, “Benden uzak dursunlar. Eşim de benden uzak dursun. Ondan hiçbir şey istemiyorum. Tek isteğim çocuğuma zarar vermesin. Çocuğumuz şu an 3 aylık. 3 aylık bir çocuğu aldırmak cinayet. Eğer çocuğumu aldırırsa yasal yollara başvuracağım. Eşim bir katil olarak gözükmek istiyorsa kendisi bilir” ifadelerini kullandı. (İHA)

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