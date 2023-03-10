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Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisinden ayrılan Hazar Ergüçlü'nün panik anları! Yanındaki erkek arkadaşına öyle bir baktı ki...

10.03.2023 09:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Senarist ve yönetmen Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü arasındaki aşk kısa süre önce bitti. 1973 doğumlu olan Onur Ünlü ile 1992 doğumlu Hazar Ergüçlü'nün aşkları magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti. Hazar Ergüçlü, Kadınlar Günü yürüyüşünde bir erkekle objektiflere yakalandı.

Kendisinden 19 yaş büyük sevgilisinden ayrılan Hazar Ergüçlü'nün panik anları! Yanındaki erkek arkadaşına öyle bir baktı ki...

Başarılı yapımlarda oynadığı rollerin dışında sosyal medyadaki paylaşımlarıyla da gündeme gelen Hazar Ergüçlü, yeni bir aşka yelken mi açıyor? Ünlü oyuncu, Onur Ünlü'den ayrıldıktan sonra ilk kez görüntülendi. 8 Mart Dünya Kadınlar Günü için destek yürüyüşüne giden Hazar Ergüçlü'nün yanındaki arkadaşına bakışı sosyal medyada gündem oldu.

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HABERCİLERİN GÖRÜNTÜ ALDIĞINI GÖRÜNCE PANİKLEDİ

Kuzey Güney dizisinde canlandırdığı Simay rolüyle ünlenen başarılı oyuncu Hazar Ergüçlü, erkek arkadaşına bakışıyla dikkat çekerken, habercilerin görüntü aldığını görünce panikledi ve erkek arkadaşını uzaklaştırmaya yöneldi.

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Hazar Ergüçlü, destek yürüyüşüne katılanların yanından ise Medcezir, Bir Başkadır ve Hekimoğlu gibi dizilerde oynayan ünlü oyuncu Defne Kayalar ile uzaklaştı. Başarılı oyuncu Ergüçlü'nün moralinin bozulduğunun gözlenmesi de dikkat çeken detaylar arasında yer aldı.

Ergüçlü ve Kayalar evlerine doğru dağılırken, Ergüçlü’nün erkek arkadaşı ise ikiliden uzaklaşmasının ardından gözlerden de uzaklaştı.

ÜNLÜ-ERGÜÇLÜ AŞKI KISA SÜRE ÖNCE BİTMİŞTİ

Senarist ve yönetmen Onur Ünlü ile Hazar Ergüçlü arasındaki aşk kısa süre önce bitti. 1973 doğumlu olan Onur Ünlü ile 1992 doğumlu Hazar Ergüçlü'nün aşkları magazin gündemini uzun süre meşgul etmişti.

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Hazar Ergüçlü sosyal medya magazin ünlü oyuncu

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