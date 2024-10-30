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  4. Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Önce rehin tutulduğu söylendi sonra Amerika’dan deport edildi dendi! Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddia! ''İntihar etti, yoğun bakımda''

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Önce rehin tutulduğu söylendi sonra Amerika’dan deport edildi dendi! Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddia! ''İntihar etti, yoğun bakımda''

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
30.10.2024 12:54
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Bir dönemin reyting rekorları kıran dizisi Hayat Devam Ediyor ile şöhreti yakalayan Meltem Miraloğlu kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenip Amerika’ya yerleşmişti. Hakkında pek çok iddia bulunan Miraloğlu'nun son olarak rehin tutulduğu sonra da Amerika'dan deport edildiği söylenmişti. Miraloğlu hakkında yeni bir iddia daha ortaya çıktı ve ünlü ismin yoğun bakımda olduğu söylendi.

Kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı ile evlenmişti! Önce rehin tutulduğu söylendi sonra Amerika’dan deport edildi dendi! Meltem Miraloğlu hakkında yeni iddia! ''İntihar etti, yoğun bakımda''

2011-2013 yılları arasında Atv'de izleyicisinin karşısına çıkan 'Hayat Devam Ediyor' isimli dizide 'çocuk gelin' rolü ile hafızalara kazınan Meltem Miraloğlu, kendisinden 48 yaş büyük Amerikalı Patrick ile evlenip Amerika’ya yerleşmişti.

Bu evliliği ile uzun süre farklı iddialarla gündeme gelen Miraloğlu son olarak kimlik ve belgelerinin çalındığını söyleyerek, ABD'de rehin tutulduğunu iddia etmişti.

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'DEPORT EDİLDİ' İDDİASI...

"Kimliklerim çalınarak rehin tutulduğum ABD'de Türkiye’ye girişim engelleniyor. ABD vatandaşlığımı alıp özgürlüğüme kavuşmak istiyorum" diyen Meltem Miroğlu'nun bu açıklamalarından sonra Amerika’dan deport edildiği söylenmişti.

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'YOĞUN BAKIMDA'

Ünlü isim hakkında şimdi de yeni bir iddia gündeme geldi. Onur Akay sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımda 'Meltem Miraloğlu ikinci kez ABD'de intihar etti. Yoğun bakımda ve sağlığı şu an çok iyi değil.' ifadelerini kullandı.

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Meltem Miraloğlu
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