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  4. Kendisine aitmiş gibi aldı! Ekiplerin peşine düştüğü hırsız yakalandı

Kendisine aitmiş gibi aldı! Ekiplerin peşine düştüğü hırsız yakalandı

03.08.2021 12:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Eyüpsultan'da bankta cep telefonu ve cüzdan unutulduğun gören kadın, kendisininmiş gibi alarak olay yerinden uzaklaştı. Ekipler, kadının peşine düştü. Yapılan araştırmalar sonucu hırsızın kimliği tespit edilerek yakalandı.

Kendisine aitmiş gibi aldı! Ekiplerin peşine düştüğü hırsız yakalandı

Eyüpsultan Göktürk Caddesin üzerinde kuaför salonu işleten Çetin Tekin cep telefonu ve cüzdanını dükkanın karşısındaki bankta unuttu. Caddeden geçen bir kadın, bank üzerinde duran cüzdan ve cep telefonunu fark ederek banka oturdu. Şüpheli kadın, bir süre etrafı gözetledikten sonra cep telefonu ve cüzdanı alarak kayıplara karıştı. O anlar bir iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

TELEFON VE CÜZDANI ALAN ŞAHIS YAKALANDI

BANK2

Yaşanan hırsızlık olayı üzerine Çetin Tekin, Göktürk Polis Merkez Amirliğine giderek şikayetçi olurken güvenlik kamera görüntülerini inceleyen polis ekipleri, hırsızlık şüphelisi kadını yakalanması için çalışma başlattı. Kısa süren çalışmanın ardından cep telefonu ve cüzdanı kendisininmiş gibi alan hırsız kadın yakalanarak polis merkezine götürüldü.

İHA

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İstanbul
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