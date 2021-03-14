Kendisine cinsel tacizde bulunan arkadaşını göğsünden defalarca bıçaklayarak öldürdü

Olay saat 19.00 sıralarında Kaynaşlı’ya bağlı Üçköprü Köyü’nde meydana geldi. Afganlı gençler kaldıkları evde uyuşturucu içtikten sonra iddiaya göre Nur Muhammet, Ali M.’ye cinsel tacizde bulundu.

GÖĞSÜNDEN DEFALARCA BIÇAKLADI

İkili arasında çıkan kavga sırasında Ali M., Nur Muhammet’i göğsünden defalarca bıçakladı. Nur Muhammed, bıçak darbeleriyle olay yerinde hayatını kaybetti.

8 KİŞİ GÖZALTINA ALINDI

Haber verilmesi üzerine adrese gelen jandarma ekipleri, Ali M. ile birlikte 8 kişiyi gözaltına alarak Kaynaşlı İlçe Jandarma Komutanlığı’na götürdü.

Nur Muhammet’in cenazesi olay yerinde yapılan incelemenin ardından otopsi için Adli Tıp Kurumu’na götürüldü. Olayla ilgili soruşturma sürdürülüyor. (İHA)

