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Kendisine güvensiz hissettikten sonra dudak dolgusuna bağımlı olan Glammah, değişimiyle şaşırttı

19.11.2021 13:45 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TikTok kullanıcısı Galmmah, yıllar öncesinde yaşadığı özgüvensizlik sorununu aşmasının yöntemini sosyal medya hesabından paylaştı. Başka bir büyük dudaklı kadını gördükten sonra güvensizlik probleminin artmasının ardından dudak dolgusu yaptırmaya bağımlı hale gelen kadın hikâyesini sosyal medya hesabından anlattı.

Kendisine güvensiz hissettikten sonra dudak dolgusuna bağımlı olan Glammah, değişimiyle şaşırttı

Sosyal medya genellikle insanların kendilerinin en iyi versiyonunun sergiledikleri bir alan olarak kabul ediliyor. Özellikle sosyal medya fenomenlerinin mükemmel figürleri sosyal medyada kusursuz güzellik anlayışının ortaya çıkmasına neden oldu. 21 yaşındaki Galmmah, estetik bağımlılığını hayat standartlarına adapte etmeden önce büyük bir özgüven problemi yaşıyordu. Özgüven eksikliği sosyal medyada gördüğü kişilerden sonra daha da arttı. Sorunlarıyla mücadele etmek için estetik operasyonlara yönelen Galmmah, 2 yıldır düzenli olarak dudak dolgusu yaptırıyor. Değişimi çevresindekiler de dâhil olmak üzere herkesi şaşırtıyor.

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MİLYONLARCA GÖRÜNTÜLEMEYE ULAŞTI

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Galmmah, değişim gönderisine ‘0 ml’ notunu eklediği tamamen estetiksiz görüntüsüyle başladı. Galmmah’ın dudak dolgusu bağımlılığını anlattığı paylaşımı 1,6 milyon görüntülemeye ulaştı ve 246 bin beğeni topladı. Sosyal medya kullanıcıları yıllar içinde yaşanan değişimlerden sonra Galmmah’ı daha fazla dudak dolgusu yaptırmaması konusunda uyarmaya başladı.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya
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