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Kendisini birliğine teslim eden ailesi dönüş yolunda öldü!

31.01.2021 14:35 | Son Güncelleme:
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Kendisini birliğine teslim eden ailesi dönüş yolunda öldü!

Samsun'da oğulları Mürsel Çelik'i askeri birliğe teslim ettikten sonra dönüşte şarampole yuvarlanan hafif ticari araçta yaşamını yitiren Mustafa (47), eşi Gülbahar (41) ve oğlu Gürsel Çelik (22), memleketleri Tokat'ın Almus ilçesinde göz yaşları içerisinde toprağa verildi. Bir gün önce kendisini askere uğurlayan ailesini toprağa vermek için köye izinli gelen Mürsel Çelik, "Allah'tan gelen bir şey. Söylenecek bir şey yok. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı deneyeceğiz" dedi.

Kaza, dün Samsun-Ankara kara yolunun Kavak Tepesi mevkisinde meydana geldi. Samsun’dan Tokat yönüne giden Mustafa Çelik yönetimindeki 59 SG 301 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün direksiyon kontrolünü yitirmesi sonucu bariyerlere çarptı. Yaklaşık 50 metre sürüklenen araç, yol kenarındaki şarampole yuvarlandı. Kazada yaralanan sürücü ile eşi Gülbahar ve oğlu Gürsel Çelik yaralı olarak kaldırıldıkları Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamayarak öldü.

Otopsi işleminin ardından cenazeler Samsun'dan kara yolu ile Tokat'ın Almus ilçesine bağlı Armutalan köyüne getirildi. Köy meydanında alınan helalliğin ardından cenazeler traktör römorkuna konularak köy mezarlığına götürüldü. Cenaze namazı sırasında birliğine ailesinin teslim ettiği ve acı haber üzerine yeniden köyüne gelen Mürsel Çelik göz yaşlarını tutamadı. Kılınan namazın ardında Mustafa, eşi Gülbahar ve oğlu Gürsel Çelik yan yana toprağa verildi.

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'HAYAT BİR ŞEKİLDE DEVAM EDİYOR'

Annesi, babası ve kardeşini kazada kaybeden ve ailenin tek ferdi olarak kalan Mürsel Çelik, "Söylenecek pek bir şey yok. Takdiri ilahi diyoruz. Allah'tan gelen bir şey, böylesi kısmetmiş. Bundan sonra hayat bir şekilde devam ediyor. Kendi ayaklarımızın üzerinde durmayı deneyeceğiz. Babam beni birliğime teslim ettikten sonra dönüş yolunda kaza yapmış, birkaç saat sonra" diye konuştu.

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(DHA)

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