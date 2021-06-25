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Moda dünyasının kurallarına meydan okuyan büyük beden model Barbie Ferreira dikkatleri çekti

25.06.2021 14:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyadaki tüm insanlar aslına bakıldığında farklı fiziksel özelliklere sahiptir. Farklılıkların doğallığı kişileri özel kılar. Ancak söz konusu güzellik olduğunda estetik kalıplar içinde kişiler belirli kuralları yerine getirmek zorunda olduğunu hissederler. Son dönemde farklı fiziksel özelliklere sahip olan modeller güzellik klişelerini yıkıyor.

Moda dünyasının kurallarına meydan okuyan büyük beden model Barbie Ferreira dikkatleri çekti

‘Moda, herkesin kendisine yakışına giymesidir’ sözünden hareketle özellikle büyük beden kadınlar, belirli kıyafetlerle sınırlı hale geliyor. ‘Büyük beden olanlar çizgili, desenli, renkli giysiler giymemeli. Çok bol siyah giysiler giyerek gizlenmeliler.’ önerilerine mutlaka denk gelmişsinizdir. Ancak Barbie Ferreiara, büyük beden kadınlara dayatılan kuralları yerle bir ederek sosyal medyada gündeme geldi.

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Barbie Ferreira, 14 Aralık 1996 tarihinde doğdu. Gerçek adı Barbara olan genç modelin boyunun 1.73 metre ve 44 beden olduğu biliniyor. Ünlü bir iç çamaşırı markası Aerie’nin çalıştığı ilk 44 beden model olarak şöhrete kavuştu. Daha sonra kiloluların giymemesi gerektiği söylenen her şeyin (çizgi, desen, puantiye) bir arada olduğu mayo kampanyasının yüzü oldu.

kapak manken

Vücut ölçüleriyle barışık ve özgüveni yüksel bir model olan Barbara, “Büyük beden tabirini hiç sevmiyorum. Çünkü hiç de benim ile ilgili olmayan dev beden kelimesi aklıma geliyor. Kıvrımlı olmak çok tatlı. İnanıyorum ki bir gün kıvrımlı model kelimesi de ortadan kalkacak. Benim en büyük rüyam bu.” diyerek klişeleri elinin tersiyle itti.

barbie

36 beden olmadığı için mutsuz hisseden kadınların sebebinin toplum olduğunu söyleyen Barbara, sosyal medya hesaplarından herhangi bir filtre olmadan fotoğraflarını paylaşmayı sürdürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Model
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