Kendisini zaman yolcusu olarak tanımlayan John Titor, dünyanın sonunu anlattı

Kendisini zaman yolcusu olarak nitelendiren John Titor isimli kullanıcı gelecekten insanlığı bilgilendirmek için geldiğini iddia etti ve dünyanın sonunu tahmin etti. Zaman yolculuğunu içeren bir proje için özel olarak seçildiğinden söz eden Titor, gelecekte insanlığı bekleyen durumlara dair kehanetlerini sıraladı. Hiçbir bilimsel kanıt bulunmamasına rağmen Titor’un paylaşımları ilgi gördü ve binlerce kişi tarafından takip edildi.

“AMERİKA VE RUSYA SAVAŞI KAPIDA”

Dünyanın Rusya ve Amerika Birleşik Devletleri arasında yaşanacak olan bir nükleer savaşa yenik düşeceğini ön gören Titor, Üçüncü Dünya Savaşı’nın 2000’li yılların sonuna doğru yaşanacağını söyledi. Bu savaşın ise yaklaşık 3 milyar insanın ölümüne yol açacağını belirtti.

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgının diğer salgınların habercisi niteliğinde olduğunu savunan Titor, ‘Deli Dana Hastalığı’ olarak bilinen rahatsızlığın 2036 yılına kadar insanlığın sonunu getireceğini iddia etti.



