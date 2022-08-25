Kendisiyle evlenip boşanmıştı! Şimdi açık ilişki yaşayan model ''Flört uygulamalarında avlanıyorum'' dedi

Gündemden düşmeyen Galera, artık açık bir ilişkisi olduğunu ve romantizm arayışında olduğunu açıklamasıyla manşetlere taşındı. Brezilyalı model, tek eşli biri olmadığını söyledi. Ancak aldıkları bu kararın daha çok sanal ortamda gerçekleşen flörtlere alan tanıdığını belirtti.

KARŞILIKLI BİR ANLAŞMA

Bunun sevgilisi Miquéias ile karşılıklı bir anlaşma olduğunu da ekleyen Galera, birbirlerini çok seven ama aynı zamanda özgürlüklerini de seven bir çift olduklarını söyledi ve romantizmi açma fikrinin ortak bir karara dönüştüğünü açıkladı.

''HER ŞEY GÜVEN VE SEVGİYLE İLGİLİ''

Her şeyin güven ve sevgiyle ilgili olduğunu söyleyen Galera, ilişkileri yıprandı diye ya da benzer bir sebepten değil, birbirlerine güven duydukları için bunu yaptıklarını söyledi. Fiziksel olarak birbirlerine %100 bağlı olduklarını açıklayan model, ilişkilerini yalnızca sanal ortamda açtıklarını açıkladı.

NEGATİF YAKLAŞMADI

Bu flörtlerin gerçek hayata taşınması konusunda ne düşündükleri sorulduğunda ise Galera, negatif bir tavır sergilemedi. Bunun ana ve duruma göre değişebileceğini söyledi ve ''Eğer ikimiz de zamanının geldiğine, hazır olduğumuza karar verirsek, o zaman bunu yaparız." diye açıkladı.



