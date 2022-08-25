El çantasında titreyen şeyi telefonu sandı! Seks oyuncağı olduğunu anlayınca olanlar oldu

Tren yolculuğu esnasında çantasında titreyen şeyin telefonu olduğu düşünen ancak bunun seks oyuncağı fark ederek utanç içinde kalan genç bir kadın, yaşadıklarını TikTok hesabında paylaştı. Gönderisiyle büyük ilgi toplayan genç kadın herkesi şaşkına çevirdi.

TİTREYEN TELEFONU DEĞİLDİ

@sagajuliaa kullanıcı adıyla paylaşım yapan genç kadın, işe giderken seks oyuncağının da çatasında olduğunun farkında değildi. Trene bindiğinde bir şeyin titrediğini fark edince birinin kendisini aradığını düşündü ve telefonunu aradı. Ancak titreyen şey onun seks oyuncağıydı.

10 FARKLI MODU DENEMEK ZORUNDA KALDI

Bir sürü insanla trendeyken, seks oyuncağını kapatmaya çalışmak zorunda kalan genç kadın, çabalarına rağmen cihazın kapanmaması üzerine daha da gerildi. Kapatabilmek için 10 farklı modun hepsini denemek zorunda kaldığını söyleyen Saga, bu esnada yayılan sesin herkesin analayabileceği türden bir ses olduğunu ve bu durumun kendisini korkunç bakışlara maruz bıraktığını söyledi.

DİKKAT ÇEKTİ

Genç kadının paylaşımı, birçok sosyal medya kullanıcısının dikkatini çekti. Kimileri seyahat esnasında seks oyuncağı taşımaya dair tavsiyeler verirken kimileri de durumu oldukça komik buldu. Bazıları ise olayın gerçekten utanç verici olduğunu ifade etti.



