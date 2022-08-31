Kendisiyle evlenmeyi reddeden 19 yaşındaki kadına kabusu yaşattı! Evinin penceresinden benzinli bez attı

Hindistan polisi uyurken evinin penceresinden benzine bulunarak atılan bir bez sonucunda vefat eden Antika Kumari’nin ölümünü araştırmak için özel bir soruşturma birimi kurdu. Vücudunda meydana gelen ciddi yanıklar nedeniyle hastaneye kaldırılan Kumari hayatını kaybetti. Korkunç suçu işleyen adam kendisine benzin sağlayan kişiyle birlikte tutuklandı.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Kaldırıldığı hastanede olaya ilişkin olarak ifadesine başvurulan Kumari, “Yaklaşık 10 gün önce beni aradı. Onunla görüşmek istemediğimi söyledim. Birkaç gün sonra yeniden aradı ve eğer onunla görüşmezsem beni öldüreceğini söyledi. Tehdidi babama bildirdim. Babam ailesiyle konuşacağı ve durumu çözeceğine dair bana güvence verdi. Akşam yemeğimizi yedikten sonra yattım. Sabah sırtımda ağrı hissettim ve yanık kokusu duydum. Gözlerimi açtığımda onu kaçarken gördüm. Acıdan bağırmaya başladım ve babamın odasına gittim. Ailem yangını söndürdü ve beni hastaneye götürdü.” dedi.



