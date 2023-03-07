HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Kentsel dönüşüm çalışmaları için boşaltılmıştı! Demirler kesilirken yangın çıktı: "Yıkılarak yenisi yapılacak"

Kentsel dönüşüm çalışmaları için boşaltılmıştı! Demirler kesilirken yangın çıktı: "Yıkılarak yenisi yapılacak"

07.03.2023 16:57 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Depremin ardından sıkça gündeme gelen kentsel dönüşüm çalışmaları devam ederken İstanbul'un göbeğinde bir binada çıkan yangın korkuttu. Kentsel dönüşüm için boşaltılan binanın demirleri sökülürken çıkan kıvılcımların yangına yol açtığı ifade edildi.

Kentsel dönüşüm çalışmaları için boşaltılmıştı! Demirler kesilirken yangın çıktı: "Yıkılarak yenisi yapılacak"

Kadıköy Osmanağa Mahallesi Canan Sokak'ta kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binanın çatı katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının, binanın çatı katındaki demirler kesilirken sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü. 

kadikoyde-kentsel-donusum-icin-bosaltilan-binanin-catisinda-yangin_1372_dhaphoto3

Yangını gören Aytekin Bakacak, "Çatının demirlerini sökerken çıkan kıvılcımlardan yangın çıktı. İtfaiye hemen geldi. Binalar boş. Yıkılarak yenisi yapılacak" diye konuştu.

kadikoyde-kentsel-donusum-icin-bosaltilan-binanin-catisinda-yangin_1372_dhaphoto1

kadikoyde-kentsel-donusum-icin-bosaltilan-binanin-catisinda-yangin_1372_dhaphoto4

kadikoyde-kentsel-donusum-icin-bosaltilan-binanin-catisinda-yangin_1372_dhaphoto2

(DHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Kemal Kılıçdaroğlu'nun ilk posteri paylaşıldıKemal Kılıçdaroğlu'nun ilk posteri paylaşıldı
Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İçimize sindiremeyiz'Erdoğan'dan seçim mesajı! 'İçimize sindiremeyiz'
Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan tepki! 'Anayasa ihlali...'Cumhurbaşkanı Başdanışmanı'ndan tepki! 'Anayasa ihlali...'
Anahtar Kelimeler:
yangın Kentsel dönüşüm

En Çok Okunan Haberler

Kılıçdaroğlu'ndan veda mesajı! Gündem olan sözler...

Kılıçdaroğlu'ndan veda mesajı! Gündem olan sözler...

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Akşener 'yeter' diye bağırdı, arabası hazırlandı

Bülent Turan'dan yeni 'Kılıçdaroğlu' yorumu! 'İroni' diyerek açıkladı

Bülent Turan'dan yeni 'Kılıçdaroğlu' yorumu! 'İroni' diyerek açıkladı

Bahçeli'den 'altılı masa' çıkışı! Akşener'e çok sert sözler

Bahçeli'den 'altılı masa' çıkışı! Akşener'e çok sert sözler

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Dünya yıldızını elinden kaptı

Fenerbahçe'den Galatasaray'a transfer çalımı! Dünya yıldızını elinden kaptı

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

Başörtülü pozuna yorum yağdı!

İlginizi Çekebilir

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Çin'de kırmızı alarm! Cesetleri koyacak yer kalmadı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Camdaki Kız'a veda eder etmez bakın hangi diziyle anlaştı

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

Yüksek kalite uygun fiyata! Puma spor ayakkabılarda %45'e varan indirim

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

"Bir dolar bir de benim memelerim çok değerli!" Yılı iddialı dekoltesiyle kapadı!

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Dekolteler, kalça dansları ve dahası... 2022 yılında en çok onları konuştuk

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Marvel filmlerinin hangi sırayla izleneceğini biliyor musunuz? İşte Marvel izleme sırası!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.