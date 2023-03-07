Kentsel dönüşüm çalışmaları için boşaltılmıştı! Demirler kesilirken yangın çıktı: "Yıkılarak yenisi yapılacak"

Kadıköy Osmanağa Mahallesi Canan Sokak'ta kentsel dönüşüm için boşaltılan bir binanın çatı katında saat 15.30 sıralarında yangın çıktı. Yangının, binanın çatı katındaki demirler kesilirken sıçrayan kıvılcımlar nedeniyle çıktığı belirtildi. Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiyenin bir saatlik çalışması sonucu yangın söndürüldü.

Yangını gören Aytekin Bakacak, "Çatının demirlerini sökerken çıkan kıvılcımlardan yangın çıktı. İtfaiye hemen geldi. Binalar boş. Yıkılarak yenisi yapılacak" diye konuştu.

(DHA)

