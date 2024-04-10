Kerem Aktürkoğlu'ndan Fenerbahçe açıklaması geldi! ''Başka yöne bakıyordu''

Fenerbahçe-Galatasaray maçı sonrası atılan gol tartışmalara konu olmuştu. Kerem'in Fenerbahçeli genç oyuncuyla yaptığı diyalog ortaya çıktı.

"BİZİ KANDIRDILAR" DEMİŞTİ

Maçtan sonra, Fenerbahçeli genç oyuncu Emirhan'ın, "Kerem Ağabey bana topu taca atacaklarını söyledi, ancak bunu yapmadılar. Gol attıktan sonra da sevinç yaşadılar. Bizi kandırdılar" demesi üzerine Kerem'den açıklama geldi.

"BAŞKA YÖNE BAKIYORDU"

Kerem, "Böyle bir diyalog yok. Ben kardeşimize 'hoş geldiniz' dedim. 'Sizlik bir şey yok. Üzülmenize ve kafanıza takmamıza gerek yok' ifadesini kullandım. Bu konuşma sırasında Fenerbahçeli kardeşimiz başka yöne bakıyordu" yanıtını verdi. (Milliyet)





