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Kerem Alışık annesi Çolpan İlhan'ı ölüm yıldönümünde andı! Mesajı herkesi duygulandırdı: 'Annen yok, kimsen yok'

25.07.2023 17:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Çolpan İlhan ile Sadri Alışık'ın oğlu Kerem Alışık, 9 yıl önce hayatını kaybeden annesini sosyal medya hesabından yaptığı duygusal bir paylaşımla andı. Alışık, paylaşımında 'Annen yoksa kimsen yok' ifadelerine yer verdi. Kerem Alışık'ın bu sözleri herkesi duygulandırdı.

Yeşilçam'ın usta oyuncularından Çolpan İlhan, 25 Temmuz 2014'te geçirdiği kalp krizi sonucu 78 yaşında hayatını kaybetmişti.

İlhan'ın Sadri Alışık ile evliliğinden dünyaya gelen, annesi ve babası gibi oyuncu olan oğlu Kerem Alışık; annesini 9'uncu ölüm yıldönümünde duygusal bir paylaşımla andı.

63 yaşındaki Kerem Alışık, 1.7 milyon takipçisi bulunan sosyal medya hesabının hikayeler bölümünden duygusal bir not düştü. Ünlü isim, şu ifadeleri kullandı:

2 KEREM

'ANNEN YOK, KİMSEN YOK'

"Tam 9 yıl önce bugün temmuzun kan kırmızı karpuz gibi bıçaklandığı geceydi. ‘Anne’ diye bağırdım uykumda… İki elim iki taş parçası, sığamadım çığlığıma… Sığamadım dağlara… Aslında rüyalara kızmayan bir insandım… Başımı yüreğime vura vura parçaladım. Bugünden tam 9 yıl önceydi, limon renkli bir şafak… Al ışıklı, ak alınlı çolpan yıldızı kayboluvermişti… Nurlu ellerinden öpecek bir gök bırakarak… Şimdi çok kalabalık bir yokluk hali… Annen yok, kimsen yok…"

1 kerem

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