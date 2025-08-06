Kerem bu kez Galatasaray taraftarını kızdırdı! “Fotoğraflarını gösterdi” iddiası

Benfica, düşük bir bonservis ücretine Kerem’i satmayı düşünmüyor. Kerem ise spor medyasında konuştuğu kişilere Fenerbahçe’ye gitmek istediğini baskıdan korkmadığını çekinmediğini Jose Mourinho ile birlikte çalışacak olmanın kendisini heyecanlandırdığını ifade ediyor.

Kerem Aktürkoğlu, Fenerbahçe’nin yeni kanat oyuncusu olabilir! İddiaya göre Fenerbahçe yöneticileri Başkan Ali Koç’un direktifi sonrasında Portekiz’de Kerem ile bir araya geldi. Bu görüşmede Kerem’in Fenerbahçe tribününde çekilmiş fotoğraflarını sarı lacivertli yöneticilere gösterdiği iddia edildi.

KEREM, FENERBAHÇE TRİBÜNÜNDEKİ FOTOĞRAFLARINI GÖSTERDİ

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu’nun paylaştığı bilgiler Galatasaray taraftarını çok kızdıracak! Sabuncuoğlu’nun aktardığına göre Lizbon’daki toplantıda Kerem Aktürkoğlu, Okul Açık ve Migros tribününde olan Fenerbahçe formalı fotoğraflarını toplayıp Fenerbahçeli yöneticilere gösterdi.

BİR SENENİN ARDINDAN DÖNÜYOR

1998 doğumlu milli oyuncu Galatasaray'a 24 Erzincanspor'dan gelmişti. Galatasaray'da iki sezon peş peşe şampiyon olup Şampiyonlar Ligi'nde de Manchester United'a attığı gollerle Benfica'nın dikkatini çeken Kerem, Portekiz temsilcisinin yolunu tutmuştu.

Kerem, bir senelik aranın ardından bu kez Fenerbahçe formasıyla Süper Lig’e dönmeye hazırlanıyor.