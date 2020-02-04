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Kerem Bürsin Aynen Aynen ile ekranlara dönüyor

DİZİ HABERLERİ  | 04.02.2020 21:37 | Son Güncelleme

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, BluTV'de yayınlanan diziyle ekranlara dönüyor. Uraz Kaygılaroğlu'nun ayrılmasının ardından Bürsin, sevilen dizinin kadrosuna dahil oldu.

Kerem Bürsin Aynen Aynen ile ekranlara dönüyor

Dijital platformun sevilen dizilerinden Aynen Aynen'in üçüncü sezonu bugün izleyicisiyle buluşacak. Dizinin yeni sezonunda, başarılı oyuncu Kerem Bürsin başrolü Nilperi Şahinkaya ile paylaşacak.

BluTV'nin sevilen içeriklerinden Aynen Aynen, üçüncü sezonuyla seyircisiyle buluşmaya hazırlanıyor. Bugün yayına girecek olan dizinin yeni sezonunda izleyicileri bir sürpriz bekliyor. Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, yeni sezonda yeni maceralarını izleyeceğimiz Deniz karakterini canlandırıyor.

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Kadın – erkek ilişkilerini mizahi ve bir o kadar da gerçekçi bir dille ele alan dizinin yönetmen koltuğunda Osman Kaya yer alıyor. Dizinin senaryosu ise 1 Kadın 1 Erkek dizisinin de senaristi olan Alper Erze'ye emanet.

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Anahtar Kelimeler:
kerem bürsin, Aynen Aynen,

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