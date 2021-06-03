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Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e tehdit: "Sen var ya sen yandın!"

03.06.2021 13:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fox TV ekranlarda yayınlanan 'Sen Çal Kapımı' adlı dizide başrolü paylaşan Kerem Bürsin ile Hande Erçel, dizideki aşklarını gerçek hayata taşıdılar. Uzun süre aralarındaki ilişkiyi yalanlayan ve sadece arkadaşız açıklaması yapan ikili, geçtiğimiz günlerde ilanı aşk ettiler. Önceki gün Erçel, sevgilisi Bursin' sürpriz bir doğum günü hazırladı. Ancak Erçel, o paylaşımıyla sevgilisinden büyük tehdit aldı.

Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e tehdit: "Sen var ya sen yandın!"

Geçtiğimiz günlerde yaşadıkları aşkı sonunda itiraf eden Hande Erçel ve Kerem Bursin paylaşımları ile olay yarattı. Önceki gün rol aldıkları dizi 'Sen Çal Kapımı'nın setinde sevgilisine sürpriz doğum günü partisi hazırlayan Hande Erçel, diğer sürprizi sevgilisini epey kızdırdı. Çiçeği burnunda çiftte Bürsin, sevgilisi Erçel'in o paylaşımını görünce tehditle savurdu.

HANDE'DEN SÜRPRİZ PARTİ

Yılın çifti Hande Erçel ve Kerem Bürsin ilişkisi tam gaz devam ediyor. Oyuncu çiftten 4 Haziran doğumlu Bürsin'e 'Sen Çal Kapımı' setinde erken doğum günü organizasyonu düzenlendi. Birlikte pasta kesip fotoğraf çektiren ekip eğlenceli kareleri sosyal medyada yayınladı.

Ünlü oyuncuya en büyük sürpriz ise sevgilisi Hande Erçel'den geldi. Fotoğraf çekindikleri esnada pastayı sevgilisinin yüzüne süren Erçel o anları ‘daha yeni başlıyoruz’ sözleriyle paylaştı.

Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e tehdit:

İNTİKAMINI ALDI

Kerem Bursin sevgilisinin yayınladığı karelerin ardından Erçel'i tehdit etti. Ünlü oyuncu, intikam arzusunu içinde Hande Erçel’in sosyal medya hesabında paylaştığı bir fotoğrafı alıntılayarak kendi hesabında ‘Sen var ya sen… Yandın sen!’ notu ile yayınladı.
Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e tehdit:

SONUNDA İTİRAF ETTİLER

Ardı arkası kesilmeyen arkadaşlık diretmelerinin ardından Maldivler’den gelen bir fotoğraf magazin gündeminde bomba etkisi yarattı. Hande Erçel ve Kerem Bürsin sonunda yaşadığı aşkı itiraf etti. Hande Erçel ve Kerem Bürsin ile aynı otelde kalan bir takipçi, çiftin restoranda çekilmiş bir fotoğrafını göndererek birlikte tatilde olduklarını ifşa etti. Ancak görüntüler çok net olmadığı için bu iddia başlangıçta kesinlik kazanamadı.

![Kerem Bürsin’den sevgilisi Hande Erçel’e tehdit:

Bu ifşanın ardından ikilinin kendilerine ait sosyal medya hesaplarında, bir başkası tarafından çekilmiş kendi fotoğraflarını yayınlamaları ise kafa karıştırdı. Ardından Erçel’in kız kardeşi Gamze Erçel’in de Maldivlere gidişiyle birlikte Bürsin ve Mavi’nin fotoğrafları sosyal medyaya düştü ve aşk iddiaları doğru çıktı. Kısa bir süre sonra da hava limanında el ele görüntülenen çift, nihayet gerçeği haykırdı.


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Sen Çal Kapımı dizisi Hande Erçel Kerem Bürsin
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