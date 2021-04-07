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Kerem Bürsin geri adım attı: 'Özür dilerim'

07.04.2021 17:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü oyuncu Kerem Bürsin, kafelere gidip maskelerini çıkaran kişilere çok sert tepki gösterdi. Bürsin, "O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız!" dedi. Tepkilerin ardından Bürsin, kullandığı kelime için özür diledi.

Koronavirüs yasaklarının gevşetilmesinin ardından bazı illerdeki kafe ve restoranlar kısıtlamalı olarak açıldı. İşletmelerin ayakta kalması için alınan karar sonrasında ünlü oyuncu Kerem Bürsin, kafelere gidenlere sert bir eleştiride bulundu.

Maske takmayanlara Maske takmayanlara "Salak" diyen Kerem Bürsin'e tepkiler çığ gibi büyüyor

Bürsin, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "O kafelere gidip maskelerinizi çıkarıyorsunuz ya salaksınız! I’m sorry, salaksınız! Ailenizi ve insanları bir düşünün." ifadelerini kullandı.

SOSYAL MEDYADA BÜYÜK TEPKİ!

Ünlü oyuncunun sözleri sosyal medyayı ikiye böldü. #haddinibilkerembürsin hashtag'i Twitter'da trend topic oldu. Bazı kullanıcılar Bürsin'i eleştirirken, bazı kişiler de artan vaka sayılarından dolayı Bürsin'e destek verdi.

KEREM BÜRSİN ÖZÜR DİLEDİ

33 yaşındaki oyuncu gelen tepkilerin ardından açıklama yaptı. Özür dileyen Bürsin şunları söyledi:

Maalesef dün kullandığım 'salak' kelimesi doğru ve hoş bir tercih değildi. Bu yanlışım için özür dilerim. Son bir yıldır pandemi sürecindeyiz kimse için çok kolay geçmiyor ve bunu önleyecek, riski azaltabilecek tek şey maske takmak. Günlük vaka sayısında dünyada ilk sıradayız. Eğer ki sosyalleşeceksek maske takmamız, sorumluluk almak demek. 'Setler?' diye soracaksınız. Senaryolardan dolayı maalesef oyuncular maske takamıyor. Sahne arasında hep maske takıyoruz. Sürekli test oluyoruz. Mesela setimizde 5 vaka çıktı. Ben de, partnerim de pozitif olabilir. O yüzden yanlış kelimeyi kullandığım için özür dilerim. Lütfen maskemizi takalım.


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Anahtar Kelimeler:
Kerem Bürsin Instagram
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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Bir sözle “VEZIR” de olursun “REZIL” de...
ABDnin umursamadığı oyuncu ülkemizde başrol olursa, ona gereğinden fazla değer verilirse olacağı budur. Hande Erçel gibi Türkiyenin en iyi kadın oyuncusuyla oynamanın ekmeğini yiyor. Yoksa matah bir oyunculuğu yok.

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