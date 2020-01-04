MAGAZİN
  4. Kerem Bürsin, Tarık Akan'ın rolünü kabul etmedi

Kerem Bürsin, Tarık Akan'ın rolünü kabul etmedi

GÜNCEL HABERLERİ  | 04.01.2020 14:10 | Son Güncelleme

Kerem Bürsin, Baraj filminin dizi versiyonu için kendisine yapılan Tarık Akan'ın rolünü kabul etmedi. Yakışıklı oyuncunun reddetmesindeki sebep ise Amerika projeleri...

Kerem Bürsin, Tarık Akan'ın rolünü kabul etmedi

Türkan Şoray ve Tarık Akan'ın unutulmaz filmi Baraj'ın dizi versiyonu için hazırlıklar sürüyor. Medyapım ile Yağmur Ünal'ın FOX için hazırladığı dizide Türkan Şoray'ın hayat verdiği karakteri canlandırması için Biran Damla Yılmaz ile anlaşılmıştı.

Tv100'den Birsen Altuntaş'ın haberine göre; Tarık Akan'ın rolü için de Kerem Bürsin'e teklif gitmişti. Ancak senaryoyu çok beğenen Bürsin'in yurtdışıyla ilgili planları nedeniyle projeyi kabul etmediği öğrenildi. Rol için 4N1K'nın yıldızı Burak Yörük ile görüşülüyor. Baraj'ı Hasan Tolga Pulat yazıp yönetecek.


GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video! Daha 1 yaşında ama...Sosyal medyayı sallayan video!
Kiloları dikkat çekti! Tanıdınız mı? Kiloları dikkat çekti! Tanıdınız mı?
Leonardo DiCaprio genç sevgilisiyle yakalandı!Leonardo DiCaprio genç sevgilisiyle yakalandı!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
kerem bürsin Tarık Akan

En Çok Okunan Haberler

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'tan flaş ABD kararı: Askeri varlığı sonlandırılabilir

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Irak'taki saldırının ardından Haşdi Şabi'den ilk açıklama!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Korkunç cinayet! 17 yaşındaki gencin boğazını kesti!

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Türkiye'ye skandal sözler: Tehlikeli bir rol üstleniyorsunuz

Feci kaza! Çok sayıda ağır yaralı var

Feci kaza! Çok sayıda ağır yaralı var

İran'dan çok sert açıklama: ABD zaten savaşı başlattı

İran'dan çok sert açıklama: ABD zaten savaşı başlattı

İlginizi Çekebilir

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Elektronik aksesuarlarda %40’a varan indirim!

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Bu halini unutun! 2020 pozu olay oldu

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Hemen alışverişe başla! Yeni yılı indirimlerle karşıla.

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Şeyma Subaşı'dan Acun Ilıcalı'ya kalpli mesaj!

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan 'Cehenneme düştük' paylaşımı

Meltem Miraloğlu'ndan şaşırtan 'Cehenneme düştük' paylaşımı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bikinili görüntülenen Selena Gomez kilolarıyla dikkat çekti

Kiloları dikkat çekti! Tanıdınız mı?

Leonardo DiCaprio ile sevgilisi Camila Morrone'nin tatilde

Leonardo DiCaprio genç sevgilisiyle yakalandı!

Denizde aşka geldiler!

Denizde aşka geldiler!

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

Didem Soydan'dan 'Cinsel organa doyamadın' diyen takipçisine cevap

47 yaşındaki Cameron Diaz anne oldu

47 yaşındaki ünlü yıldız anne oldu!

Kylie Jenner yeni yıl partisinde dağıttı!

Fena dağıttı! Göğüslerini tutup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.