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Kerem Bürsin ve Demet Özdemir hakkında aşk iddiası

GÜNCEL HABERLERİ  | 25.04.2020 13:32 | Son Güncelleme

'2.Sayfa' adlı magazin programının iddiasına göre Kerem Bürsin ile Demet Özdemir bir süredir aşk yaşıyor. İkilinin kısa bir süre önce yakınlaştığı söylendi.

Kerem Bürsin ve Demet Özdemir hakkında aşk iddiası

Magazin kulislerinde bomba bir aşk iddiası gündemde… Kerem Bürsin ile Demet Özdemir’in bir süredir yakınlaştığı ortaya çıktı.

‘2.Sayfa’ programının sunucuları canlı yayına başlamadan önce bu iddiayı duyduklarını söyledi. Eskiden de tanışan çift ortak arkadaşları sayesinde daha sık görüşmeye başladı.

Taraflardan henüz bir açıklama gelmezken Bürsin ve Özdemir'in karantina sürecini de birlikte geçirdikleri iddia edildi. Demet Özdemir son olarak Yaman Taciroğlu ile kısa bir beraberlik yaşamıştı.

Kerem Bürsin’in ise 1 yıl önce Serenay Sarıkaya ile biten ilişkisinin ardından kimseyle adı anılmamıştı.

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Anahtar Kelimeler:
kerem bürsin, demet özdemir,

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