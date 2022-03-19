Kerem Bürsin ve Hande Erçel cephesinde flaş gelişme!

'Sen Çal Kapımı' adlı dizinin setinde tanışan Hande Erçel ve Kerem Bürsin aşkı, Maldivler'de ortaya çıkmıştı. 2021 yılında aşk yaşadıkları belgelenen ikili, geçtiğimiz haftalarda ayrılmıştı.

YAKIN ÇEVRESİNİ DEVREYE SOKTU AMA...

Bürsin, sevgilisiyle barışmak için yakın çevresini devreye soktu. Ancak Hande Erçel’in arkadaşlarına “Tamamen bitti, artık dönüş yok” dediği ifade edilmişti.

Bütün bu gelişmelerin ardından ilk hamle Hande Erçel'den geldi.

TAKİBİ BIRAKTI

Erçel, eski aşkını sosyal medyadan takip etmeyi bıraktı.

Güzel oyuncu, geçtiğimiz haftalarda Kerem Bürsin ile çekilmiş fotoğraflarını da kaldırmıştı.

KEREM'DEN YANIT GECİKMEDİ

Hande Erçel’in sosyal medyadaki atağına karşılık Kerem Bürsin’den de yanıt gecikmedi. Birkaç gün öncesine kadar eski sevgilisini takip eden Kerem Bürsin de Hande Erçel’i Instagramda takip etmeyi bıraktı. Ünlü oyuncunun bu hareketi ikilinin sevenlerine, ‘Bir devir kapandı’ ve "Dost kalamadılar demek ki..." dedirtti.



