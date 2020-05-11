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Kerem Tunçeri durmuyor! Aslı Enver barıştı mı?

GÜNCEL HABERLERİ  | 11.05.2020 11:01 | Son Güncelleme

Aslı Enver’in görüşmeyi kestiği Kerem Tunçeri, dün 36 yaşına basan Enver’e çiçek gönderdi. Aslı Enver çiçeği iade etti.

Kerem Tunçeri durmuyor! Aslı Enver barıştı mı?

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile oyuncu Aslı Enver'in birlikte olduğu ortaya çıkmıştı. Çift, ortak arkadaşlarının organize ettiği bir ev partisinde tanışmış, arkadaşlıkları aşka dönüşmüştü. Ancak Kerem Tunçeri'nin 3 kadınla mesajları ifşa olunca ilişkileri kısa sürede bitmişti. Aslı Enver, eski basketbolcuyu telefonundan bile engelledi.

Aslı Enver’in yeni aşkı Kerem Tunçeri'nin özel mesajları ifşa olduAslı Enver’in yeni aşkı Kerem Tunçeri'nin özel mesajları ifşa oldu

ASLI ÇİÇEKLERİ KABUL ETMEDİ

Magazin Gazetesi'nin haberine göre dün 36 yaşına giren Aslı Enver'in kalbini yeniden kazanmak isteyen Tunçeri, çiçek gönderdi.

Güzel oyuncu, adeta "Aşka geçit yok" dercesine eski basketbolcunun yaptığı jesti reddedip kendisine gönderdiği çiçekleri kabul etmedi. Böylece Tunçeri'nin de tüm barışma umutları tükendi.

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