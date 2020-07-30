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Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ısrarı! Devreye arkadaşlarını soktu

GÜNCEL HABERLERİ  | 30.07.2020 14:41 | Son Güncelleme

Eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin, Aslı Enver sevdası bitmek bilmiyor. İddialara göre; Tunçeri, Enver ile bir kez daha görüşebilmek için devreye ortak arkadaşlarını soktu.

Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver ısrarı! Devreye arkadaşlarını soktu

Geçtiğimiz nisan ayında eski basketbolcu Kerem Tunçeri'nin, bazı kadınlarla mesajlaşmasının ortaya çıkmasından sonra Aslı Enver, Tunçeri ile görüşmeyi noktalamıştı. Snob Magazin'in özel haberine göre; bütün bunlara rağmen Kerem Tunçeri'nin Aslı Enver'den vazgeçemediği ve tekrar görüşebilmek için her yolu denediği kulislerde konuşuluyor.

Daha tanışma arifesinde araları açılan ikiliden Kerem Tunceri’nin ortak arkadaşları aracılığıyla görüşebilmek için çabaladığı öğrenildi. Aslı Enver'i yeniden görüşmeye ikna edebilmek için tüm yolları deneyen Tunçeri'nin yakın çevresi kendisinin hayatını düzene sokarak yeni bir sayfa açtığını söylüyor.

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