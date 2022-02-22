MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Keremcem'in telefon konuşması! Ateş püskürdü: "Hayatımı mahvettin"

Keremcem'in telefon konuşması! Ateş püskürdü: "Hayatımı mahvettin"

22.02.2022 08:03 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Maske Kimsin Sen yarışmasına katılan Keremcem yeni sevgilisiyle görüntülendi. Mekanda sevgilisi saçlarını toplarken görüntülenen Keremcem bir ara telefonla konuşmak için dışarı çıktı. Keremcem telefonda konuştuğu kişiye ateş püskürdü, o sözlerden çevreden de duyuldu.

Keremcem'in telefon konuşması! Ateş püskürdü: "Hayatımı mahvettin"

Keremcem yeni sevgilisiyle bir mekanda görüntülendi.Arnavutköy'de bir mekanda sevgilisinin uzun saçlarını topladığı anlar kameraya yansıyan Keremcem bir ara telefonla görüşmek için dışarı çıktı. Son olarak Maske Kimsin Sen'e katılan Keremcem'in telefon konuşması çevreden de duyuldu.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğun performanslarıyla da adından sıklıkla söz ettiren Keremcem, Milliyet'in haberine göre; telefon konuşmasında ateş püskürdü.

keremcem-yeni-sevgilisiyle-yakalandi-o-sozler-3-14749256_o

Ünlü oyuncu, "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz. Giderayak bunları yapmayacaktın" diyerek telefonu kapattı.

keremcem-yeni-sevgilisiyle-yakalandi-o-sozler-5-14749256_o

Oyuncunun bu hararetli konuşması akıllara eski aşkı İranlı Ghazaleh Bayat'ı getirdi.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Ağır sözler! İşte mahkemenin kararıAğır sözler! İşte mahkemenin kararı
Şoke eden olay! "Hoca büyüyü bozmak için..."Şoke eden olay! "Hoca büyüyü bozmak için..."
Parayı veren o. Yabancıya gitmiyorParayı veren o. Yabancıya gitmiyor
Anahtar Kelimeler:
Keremcem
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Putin Rus askerlerinin Ukrayna'ya girmesi emrini verdi

Türkiye'den Putin'in kararına ilk tepki! 'Reddediyoruz'

Türkiye'den Putin'in kararına ilk tepki! 'Reddediyoruz'

Ve ABD'den Rusya için ilk hamle geldi... Resmen yasaklıyorlar

Ve ABD'den Rusya için ilk hamle geldi... Resmen yasaklıyorlar

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Elektrik faturaları için son dakika gelişmesi: İndirim oranları belli oldu! Konut ve işletmelere…

Rusya'nın ardından Suriye'den flaş Donetsk ve Luhanks kararı!

Rusya'nın ardından Suriye'den flaş Donetsk ve Luhanks kararı!

Göztepe-Galatasaray maçında şike suçlaması!

Göztepe-Galatasaray maçında şike suçlaması!

İlginizi Çekebilir

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

“Kendimi seviyorum” dedi! Seksi pozuyla beğeniye doyamadı

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Bunları okumadan araç kiralamayın!

Her gece daha rahat bir uyku için...

Her gece daha rahat bir uyku için...

Kore versiyonundan ilk video yayınlandı! Sürprizler bitmiyor

Kore versiyonundan ilk video yayınlandı! Sürprizler bitmiyor

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Yasak Elma'dan bomba gönderme! Skandalı unutmadılar

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Evden çalışırken veriminizi arttırabilecek harika ürünler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.