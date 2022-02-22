Keremcem'in telefon konuşması! Ateş püskürdü: "Hayatımı mahvettin"

Keremcem yeni sevgilisiyle bir mekanda görüntülendi.Arnavutköy'de bir mekanda sevgilisinin uzun saçlarını topladığı anlar kameraya yansıyan Keremcem bir ara telefonla görüşmek için dışarı çıktı. Son olarak Maske Kimsin Sen'e katılan Keremcem'in telefon konuşması çevreden de duyuldu.

Şarkıcılığın yanı sıra oyunculuğun performanslarıyla da adından sıklıkla söz ettiren Keremcem, Milliyet'in haberine göre; telefon konuşmasında ateş püskürdü.

Ünlü oyuncu, "Hayatımı mahvettin, senin yüzünden bu haldeyiz. Giderayak bunları yapmayacaktın" diyerek telefonu kapattı.

Oyuncunun bu hararetli konuşması akıllara eski aşkı İranlı Ghazaleh Bayat'ı getirdi.

