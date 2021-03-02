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Kerimcan Durmaz: Aleyna ile yarışa girmek istemiyorum

02.03.2021 16:37 | Son Güncelleme:
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Kerimcan Durmaz: Aleyna ile yarışa girmek istemiyorum

"Peşimde" şarkısı ile büyük yankı uyandıran Kerimcan Durmaz, "DJ olarak kariyerime devam etmek istemiyorum. O benim için bir geçiş süreciydi" dedi. Yeni şarkılar çıkartarak, bu sektörden devam edeceğini belirten Durmaz, "Bundan sonra daha büyük düşünüyorum; büyük konserler ve büyük turneler..." şeklinde konuştu. Durmaz, Aleyna Tilki ile aynı gün klibini yayınlaması konusunda ise kendisiyle yarışa girmek istemediğini söyledi.

“Peşimde” ile büyük ses getiren Kerimcan Durmaz, Kadir Çetin ile Number One'a konuk oldu.

Durmaz, çıkardığı yeni şarkının sözü olan “Gece gündüz peşimdeler, peşimde” ile kimi kast ettiği sorulduğunda, "Çoğu kişi zaten peşimde. Ben bazen bu durumdan rahatsız oluyorum, bazen mutlu oluyorum. Bu kelimenin beni çok yansıttığını düşünüyorum" dedi.

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"ÇOK EMEK VERDİK"

Yeni çıkan klibinin çekimi için Amerika’ya gittiğini belirten Durmaz, şu ifadeleri kullandı:

Benim bu çalışmamın arkasında büyük prodüksiyon şirketleri, ünlü yapımcılar yok. Tamamen kendi şirketimden çıkarttım. Kendi başıma bu şarkıyı bir noktaya getirdim. Klibimi çekmek için Los Angeles’a gitme kararı aldım.

Klibin yönetmeni, yapımcısı ve editörü Ecem Lawton ile kafa kafaya verdik. Üzerinde çok çalıştık, çok emek verdik ve severek izlediğiniz bu klip medyana geldi. Ünlü isimlerle çalışmış dansçılar klibimde bana eşlik etti.

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"BU SEKTÖRDEN DEVAM EDECEĞİM"

26 yaşındaki Durmaz, "DJ olarak kariyerime devam etmek istemiyorum. O benim için bir geçiş süreciydi, onu da tecrübe ettim. Bana çok şey kattı. Yeni şarkılar çıkartarak, bu sektörden devam edeceğim. Bundan sonra daha büyük düşünüyorum; büyük konserler, büyük turneler gibi" şeklinde konuştu.
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"ALEYNA İLE YARIŞA GİRMEK İSTEMİYORUM"

Kerimcan Durmaz, Aleyna Tilki ile aynı gün klibini yayınlaması konusundaysa, "Ben zaten klibimi yayınlayacağım tarihi 26 Şubat’ta duyurmuştum. Aleyna Tilki’de bundan yaklaşık 1 hafta sonra klibini çıkartacağı tarihi paylaştı. Dinlenme veya izlenme oranlarımızla bir kıyaslanmaya, yarışa girmek istemiyorum. O da çok güzel bir iş yapmış, çok beğendim. Ben Aleyna’yı başarılı buluyorum" dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Aleyna Tilki Kerimcan Durmaz
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