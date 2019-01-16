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Kerimcan Durmaz: Annesinin hasta olduğunu bilmiyordum!

MAGAZİN HABERLERİ  | 16.01.2019 15:15 | Son Güncelleme

Geçtiğimiz hafta annesini kaybeden Hande Erçel'e "bazlama surat" dediği için eleştiri oklarının hedefi olan Kerimcan Durmaz kendisini savundu.

Kerimcan Durmaz: Annesinin hasta olduğunu bilmiyordum!

Kerimcan Durmaz daha önce Hande Erçel'e sosyal medya üzerinden "Bazlama surat" demişti. Hande Erçel o dönem Murat Dalkılıç'la aşk yaşıyordu. Hem Erçel hem de Dalkılıç, o sözlerinden sonda Durmaz'ı sosyal medya hesaplarından engellemişti.

Geçtiğimiz hafta Hande Erçel'in annesinin vefatıyla bu konu yeniden gündeme geldi. Kerimcan Durmaz'a annesi hastayken Hande Erçel'e o sözleri söylediği çok ağır eleştiriler geldi. Bunun üzerine Kerimcan Durmaz kendisini şu sözlerle savundu: "Önceden birinin vesilesi ile böyle bir şey söylemiş olabilirim ama o durumla bu durum başka. Ben sadece baş sağlığı dilemek istedim. Ben Hande'nin annesinin hastalığından habersizdim. Bunu kasten ve bilerek yapıyor olsaydım haklılardı. O konu çok eski bir konu, şu an yaşananlar ise çok yeni. Ben insanlık görevimi yapıp baş sağlığı diledim. Kim olsa dilerdim. O sözler ve tepkiler bana çok saçma geldi."

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Anahtar Kelimeler:
kerimcan durmaz hande erçel bazlama

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