Kerimcan Durmaz: Annesinin hasta olduğunu bilmiyordum!

Kerimcan Durmaz daha önce Hande Erçel'e sosyal medya üzerinden "Bazlama surat" demişti. Hande Erçel o dönem Murat Dalkılıç'la aşk yaşıyordu. Hem Erçel hem de Dalkılıç, o sözlerinden sonda Durmaz'ı sosyal medya hesaplarından engellemişti.

Geçtiğimiz hafta Hande Erçel'in annesinin vefatıyla bu konu yeniden gündeme geldi. Kerimcan Durmaz'a annesi hastayken Hande Erçel'e o sözleri söylediği çok ağır eleştiriler geldi. Bunun üzerine Kerimcan Durmaz kendisini şu sözlerle savundu: "Önceden birinin vesilesi ile böyle bir şey söylemiş olabilirim ama o durumla bu durum başka. Ben sadece baş sağlığı dilemek istedim. Ben Hande'nin annesinin hastalığından habersizdim. Bunu kasten ve bilerek yapıyor olsaydım haklılardı. O konu çok eski bir konu, şu an yaşananlar ise çok yeni. Ben insanlık görevimi yapıp baş sağlığı diledim. Kim olsa dilerdim. O sözler ve tepkiler bana çok saçma geldi."



