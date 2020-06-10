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Kerimcan Durmaz'dan Caner Çalışır mesajı

GÜNCEL HABERLERİ  | 10.06.2020 14:50 | Son Güncelleme

DJ ve sosyal medya fenomeni Caner Çalışır, bu sabaha karşı geçirdiği kalp krizi nedeniyle vefat etti. Çalışır'ın cenazesi Arnavutköy'deki Kayabaşı Mezarlığı'na defnedidi. Kerimcan Durmaz küs olduğu arkadaşının arkasından duygusal bir mesaj paylaştı.

Kerimcan Durmaz'dan Caner Çalışır mesajı

Caner Çalışır ani vefatı ünlüler dünyasını yasa boğdu.

Küs olduğu arkadaşının cenazesine katılan Kerimcan Durmaz, vefat eden arkadaşı hakkında paylaşımda bulundu.

Durmaz yayınladığı fotoğrafta, "Caner’imm, dostum, bizi bugün bırakıp gitti... Hala inanamıyorum, aklım almıyor. Daha çok erkendi be Caner’im daha birlikte yapacağımız çok şey vardı. O kadar güzel anılar biriktirdim ki seninle, keşke bu kadar erken bırakmasaydın bizi. Seni çok seviyorum ve bu hiç değişmeyecek. Sen benim sevgimi, sırlarımı en güzel anılarımı biriktirdiğim yol arkadaşım olarak hep kalbimin bir köşesinde kalacaksın. Nurlar içinde uyu... Lütfen dualarınızı eksik etmeyin." ifadelerini kullandı.

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Öte yandan Caner Çalışır'ın bir arkadaşına, "Kerimcan'ı da sildim. Yanımda kalan çocuk da gitti, tek başıma kaldım yine. Cemal Can (Canseven),bak gelsin de çok özledim onu, tek başıma hiç bırakmazdı beni." mesajlarını attığı ortaya çıkkmıştı.

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