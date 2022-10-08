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Kerimcan Durmaz'dan Mehmet Dinçerler açıklaması! "Öpüşme değil..."

08.10.2022 13:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hadise'nin boşandığı Mehmet Dinçerler ile samimi görüntüleri ortaya çıkan, Kerimcan Durmaz, hakkındaki iddialara açıklama getirdi. Hadise ve Mehmet Dinçerler ile arkadaş olduklarını söyleyen Durmaz, "O görüntü öpüşme görüntüsü falan değil. Herkesle samimi olduğum gibi Mehmet'le de öyleydim" dedi.

Nisan ayında nikah masasına oturan şarkıcı Hadise ile iş insanı Mehmet Dinçerler 30 Eylül'de tek celsede boşandı. Boşanma aşamasında ise Mehmet Dinçerler ile Kerimcan Durmaz'ın samimi görüntüleri ortaya çıktı ve ikilinin ayrılık nedenlerinden biri olarak gösterildi. Önceki akşam bir ödül törenine katılan Kerimcan Durmaz, konuyla ilgili konuştu.

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DURMAZ VE DİNÇERLER'İN SAMİMİ GÖRÜNTÜLERİ ÇIKTI

Sosyal medya fenomenliğinden şarkıcılığa geçiş yapan Kerimcan Durmaz ile Mehmet Dinçerler'in bir partide samimi olduğu görüntüler basına sızdı. Görüntülerde ikilinin sarmaş dolaş şekilde eğlendiği görüldü.

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"ÖPÜŞME GÖRÜNTÜSÜ YOK, MEHMET SAMİMİ ARKADAŞIM"

Muhabirin "Hadise ve Mehmet Dinçerler'in boşanmasının sebebi olarak gösteriliyorsunuz" demesi üzerine konuşan Kerimcan Durmaz, "Yok artık. O görüntüler çıktığında boşanma haberleri çıkmıştı. Mehmet ve Hadise benim eski arkadaşlarım. Görüntülerin çekildiği yer de benim doğum doğum günü partimdi. Deha'da orada sahneye çıkmıştı. Öpüşme görüntüsü falan değil, samimi bir arkadaşım. Herkese ne kadar samimi davranıyorsam ona da o kadar samimiydim. Ben samimi biri olduğum için insanlar öyle bir algı yaratabiliyor. Arabadaki görüntüleri de ben paylaşmıştım zaten. Bunda ne aranıyor merak ediyorum.

Kerimcan Durmaz'dan bomba hamle! Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'le görüntüsü çıkmıştı...Kerimcan Durmaz'dan bomba hamle! Hadise'nin eski eşi Mehmet Dinçerler'le görüntüsü çıkmıştı...


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Kerimcan Durmaz mehmet dinçer Hadise hadise ve mehmet dinçerler
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