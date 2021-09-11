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Kerimcan Durmaz'dan olay paylaşım! "Benden güzel ya!"

11.09.2021 08:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son olarak Armağan Çağlayan'ın YouTube kanalına yaptığı açıklamalar ile dikkat çeken fenomen Kerimcan Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla dikkatleri üzerine çekti!

Kerimcan Durmaz'dan olay paylaşım! "Benden güzel ya!"

Sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, son paylaşımıyla dikkatleri üzerine çekti. Klip çekimi için kadın kılığına giren Kerimcan Durmaz'a yorum yağdı.

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Kerimcan Durmaz, Peşimde şarkısına çektiği kliple gündem olmuş, kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşmıştı.

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Ünlü fenomen çok konuşulan klibin kamera arkasından görüntüleri paylaştı.
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Kerimcan Durmaz'a kısa sürede binlerce beğeni ve yorum geldi. Pek çok kadın takipçisinin Durmaz'a "Benden güzel ya!" şeklinde yorum yapması dikkatlerden kaçmadı.

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Kerimcan Durmaz Instagram
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