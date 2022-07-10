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  4. Kerimcan Durmaz ölümden döndü! "Arabam perto..."

Kerimcan Durmaz ölümden döndü! "Arabam perto..."

10.07.2022 11:53 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

DJ ve sosyal medya fenomeni Kerimcan Durmaz, sahne aldığı mekandan dönerken Yalova'da trafik kazası geçirdi. Kazayı hafif yaralarla atlatan Durmaz o anları Instagram hesabından yayınladı. Durmaz, arabasının aldığı hasarı göstererek, "Arabam perto..." ifadelerini kullandı.

Kerimcan Durmaz, önceki gün Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir mekanda sahne aldı. Durmaz, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Sakarya güzergahında ilerleyen Durmaz ve arkadaşları ölümden döndü.

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Otomobili arkadaşının kullandığını ifade eden sosyal medya fenomeni, kazayı ucuz atlattı. Kerimcan Durmaz, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Kerimcan Durmaz "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık. Airbag yüzüme çarptı. En korktuğum şeyi yaşadım. Bakar mısınız arabamın haline... Arabam perto.. " dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Kerimcan Durmaz
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Okuyucu Yorumları 8 yorum
neden ölmedin ki ..
gram üzülmedim desem ?
Kurtulamadık

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