Kerimcan Durmaz ölümden döndü! "Arabam perto..."

Kerimcan Durmaz, önceki gün Yalova'nın Çınarcık ilçesindeki bir mekanda sahne aldı. Durmaz, dönüş yolunda trafik kazası geçirdi. Sakarya güzergahında ilerleyen Durmaz ve arkadaşları ölümden döndü.
Otomobili arkadaşının kullandığını ifade eden sosyal medya fenomeni, kazayı ucuz atlattı. Kerimcan Durmaz, yaptığı açıklamada sağlık durumunun iyi olduğunu söyledi. Kerimcan Durmaz "Verilmiş sadakamız varmış, kazayı ucuz atlattık. Airbag yüzüme çarptı. En korktuğum şeyi yaşadım. Bakar mısınız arabamın haline... Arabam perto.. " dedi.
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