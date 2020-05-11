Khloe Kardashian annesi Kris Jenner’a seks oyuncağı hediye etti

Kardashian/Jenner ailesi ne yapsa olay oluyor. Aykırı bir aile olmaları ve skandallarıyla bilinen aile Anneler Günü'ne de damga vurdu.

Khloe Kardashian, annesi Kris Jenner’a anneler günü hediyesi olarak bir şişe votka ve bir seks oyuncağı aldı.

Khloe, annesine aldığı seks oyuncağına ''Kendim icabına bakacağım artık' diyen anneler için' notunu yazdı. Kris Jenner hediyeleri tek tek hesabından paylaştı.

Hediye sepetinin içinde ayrıca prezervatifin olması da gözlerden kaçmadı. Notta ise "Çocuklara izin yok" yazıyordu!

