Khloe Kardashian yeni stiliyle tüm dikkatleri üstüne çekti

Khloe ve Kourtney Kardashian, anneleri Kris Jenner ve sevgilisi Corey Gamble ile birlikte Diana Ross'un 75’inci doğum günü partisine katıldı.

Los Angeles’taki Warwick bölgesinde yapılan partide en dikkat çeken isim Khloe Kardashian oldu.

Khloe Kardashian, Amerikalı şarkıcı Diana Ross’un doğum günü partisi için oluşturduğu farklı stiliyle yıldızlarla dolu partide rol çaldı.

Kıvırcık ve kabarık saçlarıyla tanınan Diana Ross’a benzemeye çalışan 34 yaşındaki Khloe Kardashian, saç stiliyle bambaşka görünüyordu.

Geçen sene de hamileliğinin son günlerinde ihanete uğramasına rağmen NBA oyuncusu Thompson'ı affeden Khloe, bir kez daha ihanete maruz kalınca ayrılık kararı almıştı.

Sevgilisi Tristan Thompson, kendisini, kardeşi Kylie'nin en yakın arkadaşıyla aldatınca ilişkisini bitiren Khloe Kardashian, kötü günleri geride bırakmış görünüyordu.





