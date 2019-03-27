MAGAZİN

Khloe Kardashian yeni stiliyle tüm dikkatleri üstüne çekti

MAGAZİN HABERLERİ  | 27.03.2019 13:43 | Son Güncelleme

Sevgilisi tarafından aile dostuyla aldatılan Khloe Kardashian, yeni stiliyle yıldızlarla dolu partide rol çaldı. Khloe Kardashian iddialı dekoltesiyle tüm dikkatleri üstüne çekti.

Khloe Kardashian yeni stiliyle tüm dikkatleri üstüne çekti

Khloe ve Kourtney Kardashian, anneleri Kris Jenner ve sevgilisi Corey Gamble ile birlikte Diana Ross'un 75’inci doğum günü partisine katıldı.

BGUS_1528950_005

Los Angeles’taki Warwick bölgesinde yapılan partide en dikkat çeken isim Khloe Kardashian oldu.

,1HprsLqpQUuJCT5Vo_EzPw

Khloe Kardashian, Amerikalı şarkıcı Diana Ross’un doğum günü partisi için oluşturduğu farklı stiliyle yıldızlarla dolu partide rol çaldı.

BGUS_1528950_030

Kıvırcık ve kabarık saçlarıyla tanınan Diana Ross’a benzemeye çalışan 34 yaşındaki Khloe Kardashian, saç stiliyle bambaşka görünüyordu.

BGUS_1528950_002

Geçen sene de hamileliğinin son günlerinde ihanete uğramasına rağmen NBA oyuncusu Thompson'ı affeden Khloe, bir kez daha ihanete maruz kalınca ayrılık kararı almıştı.

BGUS_1528960_004

Sevgilisi Tristan Thompson, kendisini, kardeşi Kylie'nin en yakın arkadaşıyla aldatınca ilişkisini bitiren Khloe Kardashian, kötü günleri geride bırakmış görünüyordu.

BGUS_1528950_001

PARTNERÜnlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...Ünlü yıldız fena frikik verdi! Bir de üstüne rüzgar çıkınca...
Perran Kutman'ın acı günü Perran Kutman'ın acı günü
Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Khloe Kardashian Khloe Kardashian estetik Khloe Kardashian stil

En Çok Okunan Haberler

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Bülent Turan: Seçimden sonra İYİ Parti kalmayacak

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

Açıklama geldi: İfademiz anlaşılmadı, gazetede düzeltildi

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

ABD'den flaş açıklama! 'Türkiye'nin Patriot satın almasına...'

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Kendi imkanlarıyla kurdu! Siparişlere yetişemiyor

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Dolarda dikkat çeken hareketlilik!

Malatya'da art arda iki deprem!

Malatya'da art arda iki deprem!

İlginizi Çekebilir

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Amazon’da her gün yenilenen yepyeni fırsatları keşfedin!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Oteli alır almaz bakın ne yaptı!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Burcu Esmersoy’un özel seçimleri sizlerle!

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

Yemekteyiz Best Of birincisi kim oldu?

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

'Saklayacak bir şeyim yok' dedi ve bu pozları verdi

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Gülben Ergen suskunluğunu bozdu! 'Devamı gelecek'

Gülben Ergen suskunluğunu bozdu! 'Devamı gelecek'

Emre Aşık ile Yağmur Aşık adliyede tartıştı!

Emre Aşık ile Yağmur Aşık adliyede tartıştı!

Perran Kutman'ın acı günü

Perran Kutman'ın acı günü

Demet Şener gönlünü yine bir basketbolcuya kaptırdı! İşte yeni aşkı Cenk Küpeli

Demet Şener yakalandı! Yeni aşkı bakın kim çıktı?

Yasak Elma'nın Yıldız'ı dekoltesiyle olay oldu

Derin göğüs dekoltesi olay oldu

Game of Thrones'un Sansa Stark'ı Sophie Turner'dan cinsellik itirafı

Game of Thrones'un ünlü oyuncusu cinsellik itirafıyla gündemde...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.