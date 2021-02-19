Kibariye yaşadığı zorlukları anlattı! 'Okumam yazmam yoktu, kara kuru çingene dediler'

Gerçek adı Bahriye Tokmak olan ünlü şarkıcı Kibariye, katıldığı Katarsis programında yaptığı açıklamalarla müzik dünyasına girdiği dönemde gördüğü kötü muameleyi anlattı.

'BIRAK ŞU PİS ÇİNGENEYİ'

Kibariye ilk sahneye çıktığı dönemlerle ilgili: "İlk çıktığım zaman ben çok yadırgandım. Aman bırak şu pis çingeneyi, kara kuru bir şey dediler. Öcü müyüm ben be? Okumam yazmam yoktu. İmza attırılıp senelerce çalıştırıldım.' dedi.

'SEDA SAYAN'LA BODRUM KATINDA BİR EVDE YAŞADIK'

Kibariye, programda “İmza atmayı bile ondan öğrendim” dediği yakın arkadaşı Seda Sayan’la birlikte yaşadığı yıllardan şöyle söz etti: “Bodrum katındaki bir evde yaşadık birlikte. Kiramız da o zamanın parasıyla 150-200 lira civarındaydı. Ev eşyalıydı. Seda temizliği çok severdi, ben ise yemek yapardım. Öyle güzel anlaştık ki. Seda başka türlü biri.”



