Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü? Ankaralı'yı canlandıran Serkan Çayoğlu diziden ayrılıyor mu?

Kıbrıs Zafere Doğru dizisinin 14. bölümde Ankaralı karakteri vuruldu. Cuma günleri ekrana gelen Kıbrıs Zafere Doğru dizisinde Ankaralı karakterini ise Serkan Çayoğlu canlandırıyor. Peki Kıbrıs Zafere Doğru Ankaralı öldü mü?

KIBRIS ZAFERE DOĞRU ANKARALI ÖLDÜ MÜ?

Sevilen dizinin yeni bölüm fragmanında Ankaralı’nın vurulduğu görülmüştü. Yeni bölümde karakterin diziye veda edip etmeyeceği kesinleşecek. Yine son olarak Yüzbaşı Cengiz Topel’in öldürülmesi üzerine Ankaralı, Türkiye’ye dönüp arkadaşının cenazesini annesine teslim etmeden önce intikam yemini etmişti. Bu yolda yalnız hareket edip başka kimsenin sorumluluğunu almak istemeyen Ankaralı’yı, mücahit kardeşleri ise yalnız bırakmadı.

Kıbrıs, Yüzbaşı Cengiz’e gözyaşlarıyla dolu bir cenaze merasimi düzenlerken Ankaralı, intikam için ölüm görevine doğru çıktı. Ankaralı’nın gerçek ismi ile soyadını içeren mektup geride kalanlara ulaştırıldı. Ankaralı’nın vedası yalnızca Kıbrıs’a değil tüm sevdiklerine acı bir haberle geldi.

SERKAN ÇAYOĞLU KİMDİR?

31 Mayıs 1987 yılında Almanya’da dünyaya gelen Serkan Çayoğlu, modellik yapmayı düşünmüş ve bir süre sonra oyunculuğa yönelmiştir.

Eğitimini üniversitenin Ekonomi bölümünde Almanya'da tamamlamıştır. İlk olarak 2012 senesinde Kuzey Güney dizisinin sezon finalinde Merve Boluğur‘un İtalya’dan gelen arkadaşını canlandırmış olup sonrasında Zeytin Tepesi'nde yer almıştır.

Kiraz Mevsimi'nde Ayaz Dinçer rolünü canlandırmıştır ve Hayatımın Aşkı, Börü, Halka gibi projelerde yer almıştır.

