Kıbrıs'ın zeytinli hellim peynirli yumuşacık ekmeği: Kahvaltı masalarınızı şenlendirecek bitta tarifi

Kek deyince aklımıza un, şeker, yumurta gelse de bütün kekler tatlı değil. Alıştığımız kek tariflerinin aksine peynir, zeytin ve hatta soğan içeren bitta da tuzlu keklerden biri. Özellikle kahvaltılarda tüketilmesi oldukça popüler ama çay saatlerinde de doyurucu ve lezzetli bir atıştırmalık olarak değerlendirilebilir. Bayram sabahlarında, misafir ağırlarken, çocuklar gün içinde atıştırmalık bir şeyler istediğinde masanızın üzerindeki bir tepsi taptaze bittayı seve seve ikram edebilirsiniz. Kekten çok ekmeğe benzeyen bittanın yapımı da çok basit. İşte, tadı ve görüntüsüyle iştah kabartan bitta tarifi...

BİTTA TARİFİ

MALZEMELER

3 tane ekmek hamuru (toplam 900 gr)

2 avuç kuru nane

1 tane kuru soğan

3-4 dal taze soğan

Yarım su bardağı zeytinyağı

Yarım su bardağı yoğurt

1 kalıp hellim peyniri

100 gram çekirdeksiz siyah zeytin

Çörek otu

Susam

HAZIRLANIŞI