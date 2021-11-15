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Kıbrıs'ın zeytinli hellim peynirli yumuşacık ekmeği: Kahvaltı masalarınızı şenlendirecek bitta tarifi

15.11.2021 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıbrıs'ın en sevilen lezzetlerinden biri olan bittayı hiç duydunuz mu? Bitta, hellim peyniri ile yapılan bir kek. Genellikle kahvaltılarda tüketiliyor ve Kıbrıs'ta her yaştan insanın favorisi. Tam bir Akdeniz lezzeti olan bitta; görüntüsüyle tatlı ihtiyacınıza birebir gelecek bir kek gibi dursa da aslında tuzlu. Hadi, bittayla tanışalım!

Kıbrıs'ın zeytinli hellim peynirli yumuşacık ekmeği: Kahvaltı masalarınızı şenlendirecek bitta tarifi

Kek deyince aklımıza un, şeker, yumurta gelse de bütün kekler tatlı değil. Alıştığımız kek tariflerinin aksine peynir, zeytin ve hatta soğan içeren bitta da tuzlu keklerden biri. Özellikle kahvaltılarda tüketilmesi oldukça popüler ama çay saatlerinde de doyurucu ve lezzetli bir atıştırmalık olarak değerlendirilebilir. Bayram sabahlarında, misafir ağırlarken, çocuklar gün içinde atıştırmalık bir şeyler istediğinde masanızın üzerindeki bir tepsi taptaze bittayı seve seve ikram edebilirsiniz. Kekten çok ekmeğe benzeyen bittanın yapımı da çok basit. İşte, tadı ve görüntüsüyle iştah kabartan bitta tarifi...

BİTTA TARİFİ

MALZEMELER

  • 3 tane ekmek hamuru (toplam 900 gr)

  • 2 avuç kuru nane

  • 1 tane kuru soğan

  • 3-4 dal taze soğan

  • Yarım su bardağı zeytinyağı

  • Yarım su bardağı yoğurt

  • 1 kalıp hellim peyniri

  • 100 gram çekirdeksiz siyah zeytin

  • Çörek otu

  • Susam

HAZIRLANIŞI

  • İlk olarak fırını, alt üst ayarı açık olacak şekilde 200 dereceye ayarlayın ve ısıtın.

  • Kuru soğanı küp küp doğrayın.

  • Taze soğanları, incecik kıyın.

  • Zeytinleri iki parçaya bölün.

  • Ekmek hamurunuzu derin bir kaba alın ve yoğurt ile zeytinyağı ilave edin.

  • Doğramış olduğunuz kuru soğanı, taze soğanı ve zeytinleri de bu karışıma ekleyip karıştırın.

  • 1 kalıp hellim peynirini küp küp doğrayın.

  • Hellim peynirini ve naneyi de bitta hamurunun üzerine ilave edin.

  • Hamuru güzelce homojen karışana kadar yavaş yavaş yoğurun. Çok baskı uygulamamaya dikkat edin.

  • Bir tepsiye yağlı kağıt serin.

  • Bitta hamurunuzu yağlı kağıt serili tepsiye yayın.

  • Üzerini susam ve çörek otu ile süsleyin.

  • 45 dakika 200 derecelik fırında pişirin.

  • Bir çatal yardımıyla içinin ve altının pişip pişmediğini ara ara kontrol edin.

  • Piştikten sonra 15 dakika dinlendirin.

  • Ardından dilimleyip servis edebilirsiniz.

  • Bittanız hazır. Afiyet olsun!
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Anahtar Kelimeler:
ekmek tarifi
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