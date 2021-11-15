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Kıl dönmesi belirtileri ve tedavisi nedir? En çok kuyruk sokumunda rastlanıyor, nedeni bakın neymiş

15.11.2021 08:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kıl dönmesi şişlik, ağrı, zonklama gibi belirtilerle fark edilen bir sorundur. Kılların cilt altında ilerlemesi nedeniyle başlayan ve iltihabi bir sürece dönüşmesiyle acı veren kıl dönmesinin en sık görüldüğü yer kuyruk sokumunda olanıdır. Genel Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Çetin Altunal konu hakkında bilgiler verdi.

Kıl dönmesi belirtileri ve tedavisi nedir? En çok kuyruk sokumunda rastlanıyor, nedeni bakın neymiş

Kuyruk sokumunda oluşan kıl dönmesi nedeni kaykılarak oturmaktan dolayı oluşmaktadır. Kıl dönmesi ihtimalini arttıran bu durumda belirtilere dikkat etmek gerekir. Kıl dönmesi belirtilerinin ortaya çıkması genellikle zaman aldığından tanı konulduğunda çoğu zaman ilerlemiş süreçteki kıl dönmesi ile karşılaşılır. Tanıdaki en önemli belirti kuyruk sokumundaki toplu iğne başı büyüklüğündeki deliklerdir.

A: Kuyruk sokumunda 2 adet kıl dönmesi deliği görülmekte

B: Kıl dönmesi alanının üstü açılarak içi boşaltılabilir

C: Kıl dönmesi alanının tümü çıkarılabilir

KIL DÖNMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

  • Toplu iğne başı şeklinde delik veya delikler
  • Ağrı
  • Şişlik
  • Akıntı
  • Kaşıntı

KADINLARDA KIL DÖNMESİ BELİRTİLERİ NELERDİR?

Bayanlarda da erkekler ile aynı belirtiler ortaya çıkacaktır. Kıl Dönmesi erken dönemde hiç bulgu vermeyebilir, bu dönemde ancak kuyruk sokumunda iğne deliği gibi delikler görülerek tanı konulabilir. Daha sonraki dönemlerde kuyruk sokumunda kaşıntı, akıntı, sertlik, ağrı ve şişlik gibi bulgular verebilir.

KIL DÖNMESİ NASIL OLUR?

Kıl dönmesinin ana mekanizması; enseden ya da sırttan dökülen kılların kuyruk sokumunda giderek, oradaki deriyi delip içeri girmesiyle oluşur. Kaykılarak oturmak bu ihtimali arttırır. Kıl Dönmesi erken dönemde hiç bulgu vermeyebilir, bu dönemde ancak kuyruk sokumunda iğne deliği gibi delikler görülerek tanı konulabilir. Daha sonraki dönemlerde kuyruk sokumunda kaşıntı, akıntı, sertlik, ağrı ve şişlik gibi bulgular verebilir. Kıl dönmesi erkeklerde daha sık olmakla birlikte kadınlarda da görülebilir. Görülme sıklığını arttıran risk faktörleri; aşırı terleme, saçlarda aşırı dökülme, kaykılarak oturma, motorsiklet kullanma gibi durumlardır. Aşırı terleme, saçlarda aşırı dökülme, kaykılarak oturma, motorsiklet kullanma önemli risk faktörlerindendir. Kıl dönmesinin kendi kendine düzelmesi olası değildir. Ne kadar erken saptanırsa, tedaviside o kadar kolay olacaktır. Kıl dönmesinin en sık görüldüğü yer kuyruk sokumu olmakla birlikte, koltuk altı ve parmak arası da sık görülebildiği diğer bölgelerdir. Kıl Dönmesi tedavi yöntemine, cerrahın tecrübesine, hayat tarzınıza, kıllanma ve terleme durumunuza göre % 5-30 arasında tekrarlayabilir.

KIL DÖNMESİ TEDAVİSİ

Kıl dönmesinin ameliyatsız tedavi edebilmek mümkündür. Burada teknik, tecrübe ve malzeme kalitesi önemlidir. Kıl dönmesinin ameliyatsız tedavisindeki teknik, cihaz ve ekibin tecrübesi tekrarlama ihtimalini belirler. Kıl dönmesi için standart bir tedavi yöntemi olmayıp, en uygun tedavi seçeneği muayene sonrası belirlenir.


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kıl dönmesi
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