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  4. İzmir'de tekstil deposundaki yangın! 1 kişi yaralandı

İzmir'de tekstil deposundaki yangın! 1 kişi yaralandı

28.04.2024 00:32
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İzmir'de bir handa bulunan tekstil deposunda çıkan yangın büyüyerek çatıya sıçradı. Yangında bir kişi yaralandı.

İzmir'de tekstil deposundaki yangın! 1 kişi yaralandı

Yangın, saat 21.45 sıralarında Konak ilçesi Kemeraltı 856. Sokak'taki handa bulunan iş yerinde meydana geldi. İlk belirlemelere göre 2 katlı tekstil deposunda çıkan yangın, çatıya ulaştı.

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Çatıdan yükselen alevleri gören vatandaşların ihbarıyla olay yerine çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yangına müdahalesi devam ederken, polis çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İlk belirlemelere göre yangında bir vatandaşın da yaralandığı öğrenildi. Yaralının durumunun hayati tehlike içermediği ve bilincinin de açık olduğu belirtildi.

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İtfaiye ekiplerinin 1 saat 15 dakikalık yoğun çalışması sonucu yangın daha fazla büyümeden söndürüldü. Ekiplerin soğutma çalışması başlattığı öğrenildi. Yangının çıkış nedeninin ise yapılacak incelemeler sonucunda ortaya çıkacağı belirtildi.

(DHA)Bu içerik Cansu Akalp tarafından yayına alınmıştır

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