Kılıçdaroğlu'nun açıklamalarına AK Parti'den sert tepki: Ateşle oynuyorsun

AK Parti Grup Başkanvekili Mahir Ünal, AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik ve AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ bürokratlara "Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için, Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun." diye çağrı yapan CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'na sert tepki gösterdi.

"AÇIKÇA DEVLET MEMURLARINI TEHDİT EDİYOR"

AK Parti Sözcüsü Ömer Çelik açıklamasında, "Sn Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur. Herhangi bir hukuki delile dayanmaksızın meşru hükümetin kanun dışı emirler verdiğini iddia etmek, bürokrasiyi seçilmiş hükümete karşı çıkmaya çağırmak vesayet siyasetidir. Bunun ülkemizdeki adı Yassıada zihniyetidir. Kendisini devletin sahibi zanneden bu zihniyeti tanıyoruz." ifadelerine yer verdi.

Sn Kılıçdaroğlu, son açıklamalarıyla açıkça devlet memurlarını tehdit ediyor. Böylece hukuk dışı bir düzen arayışında olduğunu ifade ediyor. Kendi partisi adına konuşarak, devlet görevlilerine emir vermeye kalkması hukuksuzluktur. — Ömer Çelik (@omerrcelik) October 16, 2021

AK PARTİLİ ÜNAL: KİMİ TEHDİT ETTİĞİNE DİKKAT ET

AK Parti Grupbaşkanvekili Mahir Ünal da, "Bak bayım bu tür sufle tehditleri 11 yıldır yapıyorsun. Ateşle oynuyorsun şunu unutma biz tiyatro diye itibarsızlaştırmaya çalıştığın 15 Temmuz cehenneminden çıktık. Kimi tehdit ettiğine dikkat et. Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şerefli bürokratlarından elini çek. Bu çağrıyı 15 Temmuzdan önce yapsaydın karşılık bulabilirdi, çünkü ortaklarınızın bürokraside amirlerinden değil abilerinden emir alan paralel mahrem yapılanması çağrına cevap verebilirdi. Artık yoklar. Dostlarına da güvenme, onlara güvenenlerin akıbetini Afganistan’da gördük." dedi.

Bak bayım bu tür sufle tehditleri 11 yıldır yapıyorsun. Ateşle oynuyorsun şunu unutma biz tiyatro diye itibarsızlaştırmaya çalıştığın 15 Temmuz cehenneminden çıktık.Kimi tehdit ettiğine dikkat et.Türkiye Cumhuriyeti Devletinin şerefli bürokratlarından elini çek. — Mahir Ünal ???????? (@mahirunal) October 16, 2021

HAMZA DAĞ: VAR MI O CESARETİ?

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Hamza Dağ ise, "Kemal Bey'in maşallah yine cesareti yerinde. Bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti’nin memur ve bürokratlarını tehdit etmiş. Ama nedense bu cesaretin binde birini FETÖ’ye, PKK’ya karşı göremedik. Bir gün mutfağından PKK’ya ve FETÖ’ye bu tehdit dilini kullanabilir mi? Var mı o cesareti?" açıklamasını yaptı.

Kemal Bey'in maşallah yine cesareti yerinde. Bu sefer de Türkiye Cumhuriyeti’nin memur ve bürokratlarını tehdit etmiş. Ama nedense bu cesaretin binde birini FETÖ’ye, PKK’ya karşı göremedik. Bir gün mutfağından PKK’ya ve FETÖ’ye bu tehdit dilini kullanabilir mi? Var mı o cesareti? https://t.co/F7EhTHD65H — HAMZA DAĞ (@avhamzadag) October 16, 2021



