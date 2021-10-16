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Kılıçdaroğlu "son çağrım" diyerek seslendi: Sıyrılamazsınız

16.10.2021 17:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu sosyal medya hesabından paylaştığı videoda bürokratlara seslendi. Kılıçdaroğlu yaptığı açıklamada, "Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Emir almıştım’ diyerek bu kirli işlerden sıyrılamazsınız. Kamil akla gelmeniz için, Kılıçdaroğlu abinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun." ifadelerini kullandı.

Kılıçdaroğlu "son çağrım" diyerek seslendi: Sıyrılamazsınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, sosyal medya hesabı üzerinden bir video paylaşarak gündemi değerlendirdi. Çalışma odasından açıklama yapan Kılıçdaroğlu, "Bugün devletimize hizmet eden memurlarımıza yani bürokratlarımıza önemli bir hususta seslenmek istiyorum" dedi.

Kılıçdaroğlu, "Sizi de buna şahitlik etmeye davet ediyorum. Unutmayın, Türkiye Devleti'ni şahıs devletine dönüştürmüş bir kişi ve ailesi var. Bu şahsın ve ailesinin kişisel çıkarlarına hizmet etmeye zorlamış bir kısım devlet memurları var. Bazıları çok baskı altında. Bunun da elbette farkındayız. Ancak unutulmamalıdır ki devlete değil, şahsi çıkarlara hizmet etmenin sorumluluğu var. TÜGVA rezaletini hep beraber izliyoruz. Lağım kokusu yine her yeri sardı. Şahıs ve ailesi vakıf süsü verdikleri bir paralel yapı ile devleti zapturapt altına almaya çalışmış" dedi.

"GÖREVDE YÜKSELMELERİ TÜGVA TEZGAHINDAN GEÇMELERİNE BAĞLANMIŞ"

Kılıçdaroğlu, şunları söyledi:

"Herhalde neyi çaldıklarının farkındasınız. Çalınan çocuklarınızın memuriyetidir yani geleceğidir. Bu sistemde Erdoğan ve şürekasının kurdukları vakıfların tezgahından geçmeyenlerin, memur olmalarının neredeyse imkânsız hale getirildiği görülmektedir. Daha önce memur olanların da görevde yükselmeleri TÜGVA tezgahından geçmelerine bağlanmıştır. Böylece kamuda yapmak istedikleri ne kadar illegal iş, rant, mafyatik çıkar varsa bunları yapacak memur militanlar düzene eklemlenmiştir. Şimdi hepimizin gördüğü, bildiği bir şey daha var. İktidarın değişmesine az kaldı. İktidar değiştiğinde soruşturmalar başlayacak ve eminim ki bu bürokratların bir kısmı 'efendim emir aldık uygulamak zorunda kaldık' diyeceklerdir."

"AĞABEYİNİZİN, AMCANIZIN SON ÇAĞRISIDIR"

Kılıçdaroğlu, şair, yazar Cenap Şahabettin'in sözüne atıf yaparak sözlerini şöyle sürdürdü:

"İşte bunu diyerek sıyrılırım diye düşünen, sarayın baskısına boyun eğerek kanun dışına çıkmış o devlet memurlarına buradan seslenmek istiyorum. Cenap Şahabettin’in bir sözü var. Der ki: ‘En ağır angarya faydasızlığından emin olduğunu işi vazife namına ifa etmektir.’ Açıkça söylüyorum; vazife namına mafyatik düzene hizmet edemezsiniz. Kanun dışı işleri, emir olarak telakki edemezsiniz. Siz Erdoğan ailesinin değil, bu devletin şerefli memurlarısınız. Kamil akla gelmeniz için, Kılıçdaroğlu ağabeyinizin, amcanızın bu size son çağrısıdır. Size kanun dışı ne yaptırılıyorsa pazartesi itibarıyla durun."

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Anahtar Kelimeler:
Kemal Kılıçdaroğlu CHP
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