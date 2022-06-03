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Kılıçdaroğlu merak edilen soruya canlı yayında yanıt verdi! 'Gündeme gelmedi ve konuşulmadı'

03.06.2022 06:56 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Millet İttifakı'nın Cumhurbaşkanlığı seçimleriyle ilgili çıkaracağı aday merak edilirken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'ndan dikkat çeken bir açıklama geldi. Kılıçdaroğlu, 6 muhalefet partisinin bir araya geldiği masada Cumhurbaşkanlığı seçiminde belediye başkanlarının adaylığıyla ilgili bir gündemin olmadığını ve konuşulmadığını söyledi.

Kılıçdaroğlu merak edilen soruya canlı yayında yanıt verdi! 'Gündeme gelmedi ve konuşulmadı'

Haziran 2023'te yapılacak Cumhurbaşkanlığı seçimiyle CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, 6'lı masada belediye başkanlarının adaylığıyla ilgili bir gündemin olmadığını ve konuşulmadığını söyledi.

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CANLI YAYINDA DİKKAT ÇEKEN AÇIKLAMALAR

CHP, İYİ Parti, DEVA Partisi, Demokrat Parti, Gelecek Partisi ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı'nın seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak kimi göstereceği merak konusu oldu. Anketlerde CHP'li belediye başkanları Mansur Yavaş ve Ekrem İmamoğlu ismi ön plana çıkarken CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, katıldığı canlı yayın programında dikkat çeken açıklamalarda bulundu.

Kılıçdaroğlu'ndan Konya'da çarpıcı sözler: &quot;Bizim evlatlarımız asgari ücretle iş bulamazken...&quot;Kılıçdaroğlu'ndan Konya'da çarpıcı sözler: "Bizim evlatlarımız asgari ücretle iş bulamazken..."

"MASADA GÜNDEME GELMEDİ"

Belediye başkanlarının adaylığıyla ilgili konunun masada hiç gündeme gelmediğini ve konuşulmadığını söyleyen Kılıçdaroğlu şunları ifade etti:

"Biz adayın niteliklerini belirledik. Toplumun her kesimini kucaklayacak, temiz adam olacak. Verilecek hesabı olmaması lazım. Kin, nefret duygusu taşımaması lazım. Devleti tanıması lazım."

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Kemal Kılıçdaroğlu
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