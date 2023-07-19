Kılıçdaroğlu'na "5'li çete" sözü nedeniyle açılan davada karar çıktı! Avukatı sosyal medyadan duyurdu

Kemal Kılıçdaroğlu'nun özellikle seçim döneminde sıkça dillendirdiği "5'li çete" sözü nedeniyle Mehmet Cengiz, Kılıçdaroğlu'na 250 bin liralık tazminat davası açmıştı. Davayla ilgili yeni gelişme yaşandı.

"DAVAYI KAZANDIK"

Kemal Kılıçdaroğlu'nun avukatı Celal Çelik, mahkemenin kararını Twitter hesabından paylaşım yaparak duyurdu.

Çelik, "Genel Başkanımız Kemal Kılıçdaroğlu'nun; 'Beşli çete' eleştirisi nedeniyle Mehmet Cengiz tarafından 250 bin TL istemli açılan davanın bugünkü duruşmasında, eleştirinin haklı dayanaklarını ortaya koyduk ve davayı kazandık. İstanbul Anadolu 18'inci Asliye Hukuk Mahkemesi davayı reddetti. Mehmet Cengiz ve benzerlerini üzmeye devam edeceğiz" dedi.



