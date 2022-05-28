Kılıçdaroğlu’ndan Erdoğan'ın 'Aç kalan yok' açıklaması için flaş sözler!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu Van’da düzenlenen Belediye Başkanları Çalıştayı’nda konuştu.

Kılıçdaroğlu’nun açıklamalarından satır başları:

Van’ın tek sorunu var. Van’a kilitlenmiş sorunları ile ilgilenen bir siyasi anlayış yok. Sınır ticareti burada çok önemli bunun gelişmesi için her türlü çabayı sergileyeceğiz. CHP’nin iktidarında bölgenin nasıl sanayi, turizm, sağlık merkezi olduğunu görecekler. Sadece Vanlıların kaderini değil söz veriyorum Türkiye’nin kaderini değiştireceğiz.

Belediye Başkanlarımızın olağanüstü başarıları var bunu biliyoruz. Kayyum atamasından ciddi rahatsızlık var bunu da alanda görüyoruz. Seçtiğimiz belediye başkanına görev yaptırmıyorlar diyorlar. Kayyum atamasına karşıyız. Bunu net bir şekilde ifade edeyim.

Kayyum uygulamalarına son verilip seçimle gelen belediye başkanlarının ancak seçimle gideceğine yönelik taahhüdümüz var. Seçimle gelenin seçimle gideceği ifade edildi. Toplam nüfusun yüzde 51.7’sine yani yarıdan fazlasına CHP’li belediyeler hizmet veriyor. Çevreyi de savunan değerini bilen bir anlayıştan geliyoruz. Son 3 yılda 2 bin 852 yeni park hizmete açıldı. Yeşil alanlar kentlere kazandırıldı.

20 yıldır yurt sorununu çözemediler. 2019’da 22 yurt varken bugün yurt sayısı 52’ye çıkmış vaziyette bugün 10 bin 478 öğrenci CHP’li belediyelerin yurtlarında kalıyor. Destek verilen üretici sayısı da 147 bin, 50 milyondan fazla meyve ve sebze fidesi çiftçilere dağıtıldı. 120 bin ton tohum üreticilere dağıtıldı. Bin 800 tarım aracı üreticilere dağıtıldı. 20 binden fazla küçük ve büyükbaş hayvan hiçbir ücret alınmadan üreticilere dağıtıldı. 683 kooperatifle ortak çalışma yürütüldü.

Bizim belediyelerimizin olduğu yerlerde bütün ibadethaneler tertemiz tutulur. Sosyal yardımlar ve kreşler fakir mahallelerden başlayarak yapılıyor. Oy versin vermesin hiç fark etmiyor. Baskılar tehditler var. Belediye başkanlarımızın başarılarını kıskananlar var. Oysa akıllı bir yönetim belediye başkanlarının başarılı olmasını ister. Ama o kadar ön yargılılar ki başarısız olmaları için ellerinden geleni yapıyorlar. Buradan vatandaşlarıma açıkça çağrıda bulunma isterim bu emngellemelerin hiç birisi CHP’li belediyelerin hizmet vermesine asla ve asla engel olamayacaktır.

“ERDOĞAN’IN AÇ KALAN YOK” SÖZLERİNE YANIT!

Halktan yana bir anlayışa sahibiz. CHP’li belediyelerin olduğu yerde hiçbir çocuk yatağa aç girmez girmemelidir. ‘Dün vicdansızlık yapmayın aç kalan falan yok’ demiş Erdoğan. Hayatımda Türkiye gerçeklerinden bu kadar kopuk hiç kimseyi görmedim. Gerçi söyledikleri doğru saraya baktığımızda kimsenin karnı aç değil bir değil beş yerden maaş alıyorlar. Durumları da çok iyi ama sahaya inip vatandaşı görmüyorlar.

Bugün sabahleyin Vanlı bir kardeşim medya aracılığı ile ‘Kılıçdaroğlu acaba bizim evimize gelebilir mi? Uzun süredir elektriğimiz yok. Borcumuzu ödeyemiyoruz’ dedi. Gittim ziyaret ettim. Bu mahallede buna benzer çok ev var dediler. Yoksulluk diz boyu dediler. Eğer sosyal devlet gereğini yapmazsa siyasi otorite bunu yaptırmazsa bölge halkını bana oy vermedi diye cezalandırırsa Vanlılardan şunu bekliyorum. Bize katılacaksınız. Bize destek vereceksiniz. Sadece Vanlılar değil. İranlılar da görecek Van’ın nasıl değerli bir kent olduğunu.

‘ASGARİ ÜCRET AÇLIK SINIRININ ALTINDA’

Asgari ücret 4 bin 250 TL, Türk-İş’in yayınladığı açlık sınırı 6 bin 17 TL. Açlık sınırını belirleyen ben değilim. Türk-İş belirliyor. Açlık sınırının 6 bin 17 TL, asgari ücretinde 4 bin 250 TL olduğu bir dönemde ‘vicdansızlık etmeyin kimse aç değildir’ sözünün ne kadar havada kaldığını görüyoruz.

Biz halka hesap vermeyi namuslu bir görev kabul eden anlayıştan geliyoruz. Belediye Başkanlarımızın yaptıkları her harcamanın hesabını verirler çünkü bu onların namus borcudur zaten yapıyorlar da bunu.

'SİZİN FERİŞTAHINIZ GELSE BİZİ KORKUTAMAZ'

Türkiye'de ciddi sorunların olduğunu, iyi yönetilmediğini biliyoruz. Paramiliter güçlerle kendilerine yeni alanlar açtıklarının da farkındayız. SADAT ve benzeri kuruluşlarından birisi 'Biz bu vatanı Türkiye düşmanlarıyla iş birliği yapanlarla sandıkta teslim etmeyiz' demiş. Yani demokrasiye inanmıyoruz, ben izin verirsem iktidar olabilir diyor. Senin boyunu, posunu görmek isterim ben. Sen bu lafı ediyorsan arkanda birilerine güveniyorsan asla asla güvenmeyeceksin. Ne derlerse desinler. SADAT'ın önüne gittiğimde korkudan içeri kaçtılar. Biz savaş meydanlarında kurulan bir partiyiz, sizin feriştahınız gelse bizi korkutamaz.

'BU MEMLEKETİ KİMSEYE SOYDURTMAYACAĞIZ'

Dışarıya kaynak aktarıldığını da biliyorum. Ensar'dır, TÜRGEV'dir. Bu memleketi kimseye soydurtmayacağız. Makamı, mevkisi ne olursa olsun her karanlık odağın üstüne gitmek bizim görevimizdir.

'BİZE KATILACAKSINIZ'

Vanlı kardeşlerim bu bölgede huzur içinde yaşamak istiyorsanız bize katılın. Van'ın büyümesini, bölgenin yıldızı olmasını istiyorsanız bize katılın. Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini istiyorsanız, oyunuzun değeri olsun istiyorsanız bize katılacaksınız.



