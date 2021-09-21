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Kılıçdaroğlu'ndan 'Kürt sorunu' açıklaması! Selahattin Demirtaş'tan yanıt geldi

21.09.2021 15:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun "Kürt sorunuyla ilgili HDP'yi meşru organ görebiliriz" açıklamasına yanıt veren Selahattin Demirtaş, HDP'nin Kürt sorunu olmak üzere Türkiye'nin tüm sorunları çözmeye talip olduğunu belirterek adres olarak TBMM'yi gösterdi.

Kılıçdaroğlu'ndan 'Kürt sorunu' açıklaması! Selahattin Demirtaş'tan yanıt geldi

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, "Bay Kemal ve İttifakları" belgeselinin ilk bölümünde Kürt sorununa değinmiş ve "Siyaset kurumunun 35-40 yıldır çözemediği bir Kürt sorunu var. Kürt sorunu çözmek için meşru bir organa ihtiyacımız var. HDP'yi meşru organ olarak görebiliriz." açıklamasını yapmıştı.

"ÇÖZÜMÜN ADRESİ İMRALI'DIR"

Kılıçdaroğlu'nun bu açıklamasına yanıt veren eski HDP Eş Başkanı ve Van Milletvekili Sezai Temelli "Kürt sorununun çözümünün yegane muhatabı HDP değil ama bu sorunun çözümü adına bugün demokratik siyaseti var eden ve kolaylaştıran başlıca aktör HDP’dir. Ama asla unutulmaması gereken şey demokratik çözümün adresi ve asıl muhatabı İmralı’dır." ifadelerini kullanmıştı.

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DEMİRTAŞ ÇÖZÜM İÇİN TBMM'Yİ ADRES GÖSTERDİ

T24'te yer alan habere göre 2016 yılından beri Edirne F tipi Cezaevi'nde tutuklu bulunan eski HDP Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş, Kürt sorunuyla ilgili başlayan tartışmaya yanıt vererek "Benim bildiğim HDP, Kürt sorunu dahil olmak üzere, Türkiye’nin tüm sorunlarının çözümüne taliptir, irade sahibi siyasi bir aktördür ve elbette muhataptır. Çözümün adresi de doğal olarak TBMM’dir." diye konuştu.

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