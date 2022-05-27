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Kılıçdaroğlu'nun "TÜRGEV ve Ensar Vakfı" iddialarına Muharrem İnce'den flaş yorum: Hesapta yanlışlık var

27.05.2022 14:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun "TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye para transfer ediyorlar" iddiaları gündemdeki yerini korurken, Memleket Partisi lideri Muharrem İnce'den dikkat çeken yorum geldi. "Hesapta yanlışlık var" diyen İnce, "Paraya bakıyorum, 50-60 milyon dolar kaçmak için yeterli bir para değil. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para." şeklinde konuştu.

Kılıçdaroğlu'nun "TÜRGEV ve Ensar Vakfı" iddialarına Muharrem İnce'den flaş yorum: Hesapta yanlışlık var

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, geçtiğimiz günlerde yayınladığı video ile "TÜRGEV ve Ensar Vakfı üzerinden ABD'ye 1 milyon TL transfer edildi. Kaçmak için hazırlık yapıyolar" iddialarında bulunmuştu. Konuya ilişkin hem AK Parti'den hem de adı geçen vakıflardan yalanlama gelirken, Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce'de tartışmalara katıldı. Kılıçdaroğlu'nun iddialarını eleştiren İnce, "hesapta bir yanlışlık" olduğunu ifade ederek, "Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para" dedi... İşte çok konuşulacak o açıklama

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, çeşitli ziyaretlerde bulunmak üzere Bilecik'e geldi. Bilecik yeni otogar önünde partililer tarafından karşılanan İnce, TOKİ aile çay bahçesinde gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

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"HESAPTA YANLIŞLIK VAR"

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun, Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yönelik sözlerini değerlendiren İnce, "Muhalefet ne diyor? 'Kaçacaklar, hazırlık yapacaklar' diyor. Paraya bakıyorum, 50-60 milyon dolar kaçmak için yeterli bir para değil, hesapta bir yanlışlık var. Kaçacak adamın çaycısında olur o kadar para. Biz memlekette kimse kaçsın istemiyoruz, eski başbakanların, eski cumhurbaşkanlarının rahatça sokaklarda gezmesini istiyoruz. Demirel, Ecevit, Mesut Yılmaz nasıl gezdiyse, Tansu Çiller hala nasıl geziyorsa, eski başbakanlar, eski cumhurbaşkanları, eski milletvekilleri sokaklarda istedikleri gibi gezsinler, demokrasi o zaman vardır" dedi.

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Eski CHP Genel Başkanı Deniz Baykal ile eski MHP'li yöneticilerin özel hayatlarına ilişkin görüntülerin dağıtılmasıyla ilgili 2 eski polis memurunun tutuklandığını hatırlatan İnce şunları söyledi:

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"Bu iktidar, bu muhalefetten, bu muhalefet bu iktidardan çok memnun. Nereden anladım biliyor musunuz? Muhalefet kaçacak bunlar dedikten bir gün sonra 12 yıl önceki kasa operasyonundan dolayı 2 polis tutuklandı. Ne demek bu? Birbirlerine mesaj mı veriyorlar acaba? Ben senden razıyım, sen de benden razı ol, yoksa mı diyorlar? 12 yıl sonra polisler niye tutuklanıyor ki? Lafın tamamı deliye anlatılır. Biz senden razıyız, sen muhalefette kal biz de senden razıyız sen iktidar da kal. Biz ikisinden de razı değiliz, ikisini de göndermek istiyoruz, onun için Memleket Partisi var. Memleket yangın yeri, vaatlere bakın uzaya gidecekmişiz hadi gözünüz aydın bir kişi uzaya gidecekmiş. 85 milyondan o şanslı kim acaba? Ona nasıl torpil yapacaklar çok merak ediyorum. Mahkumlara izin uzatılmış, bakaya olanlar bedelli askerlikten yararlanacakmış, memleketin sorunlarına kalıcı çözüm üretmiyorlar. Depo basarak, stokçu diye suçlayarak, tanzim satış mağazaları açarak sorunu çözebileceklerini düşünüyorlar." (DHA)

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