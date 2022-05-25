Son Dakika: Gazeteci Cüneyt Özdemir'den, Kılıçdaroğlu'nun "TÜRGEV ve Ensar Vakfı" iddiaları sonrası tepki! "Hayal kırıklığı..."

Son dakika haberine göre CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, dün akşam yayınladığı video ile "TÜRGEV ve Ensar vakıfları aracılığı ile 1 milyar lira ABD'deki paralel bir vakfa transfer edildi" iddiasında bulundu. Kılıçdaroğlu'nun iddiaları gündeme otururken hem AK Parti, hem de adı geçen vakıflardan peş peşe tepkiler geldi. Sosyal medyada da çok konuşulan iddialara, gazeteci Cüneyt Özdemir'den de yorum geldi.

Bahsi geçen iddiaları, "Küçük rakamlardan saçma komplo teorisi" olarak ifade eden Özdemir, Kılıçdaroğlu ve CHP'yi de eleştirdi. Özdemir, Twitter'daki paylaşımlarında şu ifadeleri kullandı:

"VALLAHİ İNANILMAZ"

Erdoğan ailesi 30-40 milyon doları ABD'deki vakıflara yollayıp başları Türkiye'de sıkışınca ABD'ye kaçacaklarmış. İddia bu... Ben ikna oldum! Ya Türkiye'de muhalefet bu kadar küçük rakamlardan bu kadar saçma komplo teorisi kuramaz diyorum ama kuruyor işte, vallahi inanılmaz!

Yahu fısıltı gazetesinde bile bu rakamların on misli hatta yüz misli konuşuluyor madem bir şey ortaya atacaksınız bunu onla, yüzle çarpın bari... Ha bir de ABD'ye para kaçırıp kaçma 'procesi' de süper. Dünyada bir ilk olabilir! Diktatörler genelde ABD'den kaçmıyorlar mıydı?

"HAYAL KIRIKLIĞI"

ABD'deki AK Partili vakıfların katakullilerini incelemek ayrı, böyle saçma sapan bir komplo teorisini bizzat muhalefet liderinin ağzından sanki büyük bir şey açıklıyormuş gibi anlatmak çok çok ayrı. Durum düşündüğümüzden çok daha vahim demektir. Büyük hayal kırıklığı...

"CHP KONTROLÜ KAYBEDİYOR"

İki büyük krizle karşı karşıyayız arkadaşlar; İktidar ekonomik politikalarında iflas ediyor ama daha vahimi ana muhalefet dediğimiz CHP tamamen kontrolü kaybediyor. Bu gidişle kısa bir süre sonra CHP 3. hatta 4. hatta 5. parti olacaktır görün. Büyük bir savrulma yaşanıyor..

